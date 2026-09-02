باشگاه خبر نگاران جوان - اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به تورنمنت کافا از روز شنبه ۱۴ شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۲۲ شهریور بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

به همین منظور مهناز امیرشقاقی، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بانوان ۲۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

الینا شهبازی، تانیا قربانی (گلستان) مریم خلیلی فر، فاطمه عیسی وند (خوزستان) مریم رحمتی، ترنم انصاری، سارا رهنما (اصفهان) مهنا شفیعی، ستایش جمشیدی (البرز) مها جوکار، ویدا صفری، دینا قربانی، مبینا حسینی (فارس) یسنا جعفرنیا، یسنا وفادوست (گیلان) نجمه رمضانی (کرمان) هانیه نقدی، مانا کیان نژاد، مایا کیان نژاد (مازندران) نورا میرزایی، محنا محمدی، یگانه فراهانی، دیانا بهنام فر، دنیز صمدی (تهران) ملیکا جانی (قزوین)

از ۲۵ بازیکن دعوت شده، ۲۰ بازیکن به رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ اعزام می‌شوند. این مسابقات با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریورماه) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود.