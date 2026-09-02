عبدلیان پور گفت: مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر با هدف پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و بین‌المللی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، صبح امروز در همایش دادخواهی بین‌المللی که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از وکلا، کارشناسان و حقوقدانان داخلی و بین‌المللی اظهار کرد: خانواده‌های شهدا ارزشمندترین سرمایه خود را تقدیم کشور کرده‌اند و امروز وظیفه ماست که از ظرفیت‌های حقوقی برای استیفای حقوق آنان استفاده کنیم.

وی با اشاره به همکاری حقوقدانان بین‌المللی در پیگیری جنایات جنگی علیه ایران افزود: در این مسیر با وکلای برجسته بین‌المللی از جمله ابوبکر محمد، از وکلای حوزه حقوق بشر در دادگاه‌های بین‌المللی همکاری‌هایی صورت گرفته و این افراد از نزدیک در برخی مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کرده‌اند.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، مرکز وکلا فراخوانی برای حضور کارشناسان در فرآیند مستندسازی منتشر کرد که با استقبال گسترده مواجه شد و ۱۹ هزار کارشناس برای همکاری اعلام آمادگی کردند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه مستندسازی خسارات با دو اصل «سرعت و دقت» دنبال شد، گفت: کارشناسان مرکز در استان‌های مختلف کشور حضور پیدا کردند و با بررسی میدانی خسارات، مستندات لازم را برای استفاده در فرآیند‌های حقوقی تهیه کردند.

وی افزود: در برخی مناطق، با وجود مسافت طولانی و دشواری‌های موجود، کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شدند و مستندسازی دقیق خسارات را در رشته‌های مختلف انجام دادند.

عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به مراکز غیرنظامی و شهادت شماری از مردم و نیرو‌های حاضر در مراکز قضایی، تصریح کرد: بخشی از جنایاتی که در جریان جنگ رخ داد، باید با مستندات دقیق و استاندارد در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد تا امکان پیگیری آنها در محاکم فراهم شود.

وی گفت: ما معتقدیم در کنار نبرد نظامی و دیپلماسی، نبرد حقوقی نیز باید به صورت جدی دنبال شود و وکلا و کارشناسان حقوقی باید وظیفه خود را در این عرصه انجام دهند.

رئیس مرکز وکلا با اشاره به مستندات جمع‌آوری‌شده درباره حملات اخیر اظهار کرد: در این مستندات تلاش شده زنجیره مسئولیت عوامل مؤثر در وقوع جنایات، از جمله کشور‌هایی که در تأمین امکانات، تجهیزات، سوخت‌رسانی یا فراهم کردن زیرساخت‌های مورد استفاده نقش داشته‌اند، مورد بررسی قرار گیرد.

عبدلیان‌پور تأکید کرد: در دادخواست‌های تنظیم‌شده، مستندات به صورت تخصصی و علمی ارائه شده و برخی کشور‌ها نیز با توجه به مستندات موجود در زنجیره مسئولیت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به همکاری با وکلای بین‌المللی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد یک اجماع بین‌المللی برای پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته علیه مردم ایران است و در این مسیر از ظرفیت حقوقدانان کشور‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

عبدلیان‌پور در پایان گفت: مطالبه ما صرفاً صدور بیانیه و محکومیت نیست؛ بلکه باید اقدام عملی و حقوقی برای پیگیری جنایات و احقاق حقوق قربانیان انجام شود و اجازه ندهیم خون شهدا و خسارات واردشده به مردم به فراموشی سپرده شود.

برچسب ها: جنایت ، جنگ
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