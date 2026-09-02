باشگاه خبرنگاران جوان - آمد و شد خودرو‌ها امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و مسیر رفت و برگشت جاده هراز سنگین است.

بر اساس گزارش این مرکز ترافیک در دیگر محور‌های مازندران فعلا عادی است.

برخی محور‌های مازندران همراه با بارش پراکنده و مه گرفتگی در ارتفاعات می‌باشند.

سایت WWW.۱۴۱.IR و نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ نیز همه اطلاعات لازم را در اختیار کاربران جاده‌ای قرار می‌دهد.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که بیش از سه هزار کیلومتر از آن محور‌های مواصلاتی کوهستانی است.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور