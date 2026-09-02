باشگاه خبرنگاران جوان- حسین خیرینیا رییس فدراسیون اسکیت، ضمن اعلام خبر افتتاح خوابگاه کمپ تیمهای ملی، اظهار داشت: «این مجموعه ورزشی با هدف ارتقای زیرساختهای قهرمانی و ایجاد فضایی مناسب برای استراحت ملیپوشان، با مساعدت و حمایت وزارت ورزش و جوانان آماده بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای این مجموعه افزود: «این خوابگاه با ظرفیت گنجایش بیش از ۶۰ نفر، از امکانات رفاهی و اقامتی مطلوبی از جمله سوئیتهای مجهز و سالنهای استراحت برخوردار است تا ملیپوشان بتوانند پس از تمرینات سنگین، در محیطی آرام و استاندارد به استراحت بپردازند. این فضا میتواند تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت اردوهای تیمهای ملی داشته باشد.»
رییس فدراسیون اسکیت در ادامه تصریح کرد: «بخش مدیریت فدراسیون اسکیت نیز در این مجموعه آماده بهرهبرداری خواهد بود.
خیرینیا در ادامه با اشاره به اهمیت زیرساختهای ورزشی در موفقیت تیمهای ملی، بیان کرد: «یکی از دغدغههای اصلی فدراسیون اسکیت، فراهم کردن بسترهای مناسب برای رشد و پیشرفت ورزشکاران است و این کمپ گامی اساسی در این مسیر محسوب میشود. امیدواریم با بهرهبرداری از این مجموعه، شاهد نتایج درخشانتری در رقابتهای آسیایی و جهانی باشیم.»
وی در پایان تصریح کرد: این پروژه با پیگیریهای فدراسیون و حمایت وزارت ورزش و جوانان به سرانجام رسیده و مراسم افتتاحیه آن تا پایان مهرماه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و ورزشی برگزار خواهد شد. امیدواریم افتتاح این مجموعه گامی مؤثر در جهت اعتلای اسکیت ایران و ارتقای سطح آمادگی تیمهای ملی باشد.