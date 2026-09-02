باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - همزمان با تشدید تنش‌های امنیتی در غرب آسیا پس از حملات نظامی آمریکا با ویران و تلافی تهران، سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری کل این کشور در اربیل صبح چهارشنبه هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی صادر کردند.

سفارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنش‌ها وجود دارد.»

در این بیانیه آمده است: «آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید نهایت احتیاط را به خرج دهند و برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن مرز‌ها یا حریم هوایی و اختلال در سفر آماده باشند.»

سفارت از شهروندان آمریکایی خواست تا وضعیت پرواز خود را بررسی کرده و در برنامه ثبت نام هوشمند مسافران (STEP) وزارت امور خارجه ثبت نام کنند تا از دریافت آخرین به‌روزرسانی‌های امنیتی و امکان تماس آسان در مواقع اضطراری اطمینان حاصل شود.

منبع: شفق نیوز