باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - همزمان با تشدید تنشهای امنیتی در غرب آسیا پس از حملات نظامی آمریکا با ویران و تلافی تهران، سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری کل این کشور در اربیل صبح چهارشنبه هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی صادر کردند.
سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «به دلیل تنشها در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنشها وجود دارد.»
در این بیانیه آمده است: «آمریکاییهایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید نهایت احتیاط را به خرج دهند و برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن مرزها یا حریم هوایی و اختلال در سفر آماده باشند.»
سفارت از شهروندان آمریکایی خواست تا وضعیت پرواز خود را بررسی کرده و در برنامه ثبت نام هوشمند مسافران (STEP) وزارت امور خارجه ثبت نام کنند تا از دریافت آخرین بهروزرسانیهای امنیتی و امکان تماس آسان در مواقع اضطراری اطمینان حاصل شود.
منبع: شفق نیوز