همزمان با هفته وقف، یک دستگاه اتوکلاو پلاسما به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از محل عواید موقوفه محمدباقر تاجر ساروی به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اهدای تجهیزات درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری همزمان با هفته وقف و با حضور حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری و جمعی از مسئولان و کادر درمان این بیمارستان برگزار شد.

در این آیین، یک دستگاه اتوکلاو پلاسما به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از محل عواید موقوفه محمدباقر تاجر ساروی خریداری و به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری اهدا شد.

اتوکلاو پلاسما از تجهیزات مدرن حوزه استریلیزاسیون و ضدعفونی ابزارآلات پزشکی است که کاربرد ویژه‌ای در اتاق‌های عمل دارد و بهره‌مندی بیمارستان از این دستگاه می‌تواند در ارتقای فرآیند استریل تجهیزات پزشکی و افزایش کیفیت خدمات درمانی مؤثر باشد.

تداوم حمایت موقوفه محمدباقر تاجر ساروی از حوزه سلامت

موقوفه محمدباقر تاجر ساروی طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام خمینی (ره) ساری داشته و تاکنون ده‌ها دستگاه و تجهیزات درمانی از محل عواید این موقوفه خریداری و به این مرکز درمانی اهدا شده است.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، در این مراسم با تأکید بر اهمیت موقوفات حوزه درمان، گفت: وقف یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای کمک به سلامت جامعه است و می‌تواند با تأمین بخشی از نیاز‌های مراکز درمانی، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم و نجات جان بیماران داشته باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موقوفه محمدباقر تاجر ساروی، افزود: اگر تمامی متصرفین موقوفه، حق و حقوق وقف را به‌طور کامل پرداخت کنند، بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در زمینه تأمین تجهیزات درمانی با محدودیت مواجه نخواهد بود و امکان حمایت گسترده‌تر از این مرکز درمانی فراهم می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با دعوت از مردم و متصرفین موقوفات برای همکاری با مجموعه اوقاف، تصریح کرد: همکاری و همراهی مردم با اوقاف موجب می‌شود عواید موقوفات در مسیر اجرای دقیق و مطلوب نیات واقفان هزینه شود و برکات وقف بیش از پیش به جامعه بازگردد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، از تلاش‌ها و زحمات پزشکان، پرستاران و کادر درمان این مرکز در ارائه خدمات به بیماران قدردانی کرد.

اعلام نیاز‌های درمانی بیمارستان بر اساس نیت واقف

حجت‌الاسلام عبدالله ولینژاد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری نیز در این مراسم، گفت: نیازمندی‌های درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری به‌صورت سالانه از سوی مدیران این بیمارستان به اداره اوقاف اعلام می‌شود و تجهیزات مورد نیاز، متناسب با عواید موقوفه محمدباقر تاجر ساروی و در چارچوب نیات واقف خریداری و به بیمارستان اهدا خواهد شد.

او افزود: دستگاه اتوکلاو پلاسما یکی از دستگاه‌های مدرن در حوزه استریلیزاسیون ابزارآلات پزشکی است که کاربرد بیشتری در اتاق‌های عمل دارد و تأمین این دستگاه از محل عواید موقوفه، نمونه‌ای از آثار و برکات وقف در حوزه سلامت و درمان جامعه به شمار می‌رود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با اشاره به تداوم حمایت‌های این موقوفه از بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، گفت: اجرای نیت واقفان و هزینه‌کرد عواید موقوفات در محل تعیین‌شده از سوی آنان، مهم‌ترین رسالت مجموعه اوقاف است و در این مسیر، همراهی متصرفین و مردم می‌تواند زمینه‌ساز خدمت‌رسانی بیشتر به جامعه باشد.

این آیین در هفته وقف، بار دیگر جلوه‌ای از نقش ماندگار وقف در تأمین نیاز‌های حوزه سلامت و کمک به ارتقای خدمات درمانی به مردم را به نمایش گذاشت.

منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران