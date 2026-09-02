باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای پروژه‌های قطار شهری مشهد-گلبهار و اصفهان-بهارستان گفت: برای تکمیل این دو پروژه طی دو سال آینده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که از منابع مختلف برای تأمین آن استفاده می‌شود.

معاون وزیر وشهرسازی، با اشاره به پروژه قطار شهری مشهد-گلبهار اظهار کرد: پروژه ارتباط ریلی بین مشهد و شهر جدید گلبهار با طول حدود ۳۶ کیلومتر در حال اجراست و امیدواریم طی دو سال آینده شرایط بهره‌برداری از این پروژه فراهم شود.

وی افزود: پروژه متروی اصفهان و شهر جدید بهارستان نیز در دستور کار قرار دارد و در ادامه، اتصال این مسیر به حوزه مجلسی و فولادشهر نیز مورد توجه است. پروژه بهارستان که در مرحله ریل‌گذاری قرار دارد، در برنامه وزارت راه و شهرسازی است تا در دولت چهاردهم به مرحله بهره‌برداری برسد.

ملکی با بیان اینکه برای پروژه‌های گلبهار و بهارستان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، گفت: برای تأمین منابع این پروژه‌ها از سه ظرفیت استفاده کرده‌ایم؛ نخست منابع حاصل از اراضی شهرهای جدید و مشارکت در تأمین مالی، دوم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌های مرتبط با قانون بودجه و سوم ظرفیت ماده ۵۶ که با استفاده از توان بانک‌ها به تسهیل اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه گلبهار با طول حدود ۳۶ کیلومتر در مرحله ریل‌گذاری قرار دارد و پروژه بهارستان نیز با حدود ۱۷ کیلومتر مسیر، در مرحله ریل‌گذاری و تکمیل ایستگاه‌هاست و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها در بازه زمانی دو سال آینده به نتیجه برسند.

تزریق ۴۸ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید

ملکی در ادامه با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: در مجموع حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تحت عنوان طرح‌های ملی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که سهم شهرهای جدید از این میزان حدود ۱۴۱ هزار واحد است.

وی افزود: در جلسات پایش هفتگی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، روند اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود. در تأمین منابع احداث واحدهای مسکونی، علاوه بر منابع مربوط به زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی، آورده متقاضیان و سهم تسهیلات بانکی نیز نقش ویژه‌ای دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن گفت: طی دو سال اخیر، حدود ۹۰ درصد قراردادهای بانکی مربوط به این پروژه‌ها منعقد شده و برای هر واحد مسکونی نیز ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای افزایش توان مالی متقاضیان، با حمایت وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن، از ظرفیت املاک و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید استفاده شده است تا برای دهک‌های یک تا چهار که نیازمند حمایت بیشتری هستند، علاوه بر تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه نیز اختصاص یابد.

ملکی گفت: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرهای جدید تزریق شده و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز از محل سهم و تسهیلات بانکی پرداخت شده است؛ بنابراین مجموع منابع تزریق‌شده به این طرح در شهرهای جدید به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: این اقدامات موجب شده پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید از حدود ۱۸ درصد به نزدیک ۴۰ درصد برسد. بخشی از واحدها نیز آماده تحویل شده و حدود ۷ هزار واحد تاکنون به متقاضیان تحویل داده شده است.

تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکن مهر از ابتدای دولت

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مسکن مهر گفت: در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۳۵ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده در شهرهای جدید را تحویل گرفتیم که عمده این واحدها در هشت شهر پردیس، پرند، مهستان، صدرا، گلبهار، سهند، امیرکبیر و رامـین قرار داشت.

ملکی با بیان اینکه بیشترین واحدهای باقی‌مانده مربوط به شهر جدید پردیس بود، اظهار کرد: با تلاش مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع، از محل صندوق ملی مسکن و همچنین مولدسازی املاک و اراضی، شرایط بهره‌برداری از حدود ۷۷۰۰ واحد طی این مدت فراهم شده است.

وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته نیز با دستور وزیر راه و شهرسازی، کارگروهی ویژه برای شهر جدید پردیس تشکیل شده است؛ چراکه بیشترین حجم واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر شهرهای جدید در این شهر قرار دارد. این کارگروه با حضور مجموعه وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، استانداری و فرمانداری تشکیل شده تا از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحویل واحدها استفاده شود.