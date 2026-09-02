باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی انفجار مهیبی که روز چهارشنبه در ایستگاه قطار شهر آگسبورگ آلمان رخ داد، چندین نفر زخمی شدند.

این انفجار در راهرویی در داخل ساختمان اصلی ایستگاه رخ داد و علاوه بر شکستن شیشه‌های اطراف، منجر به جراحات جزئی یک مرد و زن جوان بر اثر شوک صوتی شد.

نیرو‌های پلیس پس از دریافت گزارش، بلافاصله به محل حادثه شتافتند و همزمان کارشناسان مواد منفجره از اداره تحقیقات جنایی ایالت باواریا برای بررسی جزئیات حادثه در محل حاضر شدند.

این انفجار منجر به اختلال کامل در تردد قطار‌ها شد، زیرا ساختمان ایستگاه و سکوی اول بسته شدند، در حالی که تردد از طریق سکو‌های دیگر ادامه داشت و دو ورودی شمالی و جنوبی برای مسافران در دسترس بود.

این حادثه همچنین به خیابان‌های اطراف ایستگاه و حمل و نقل عمومی محلی که به دلیل تشدید اقدامات امنیتی دچار اختلال شده بودند، گسترش یافت.

مقامات آلمانی تحقیقات خود را برای تعیین ماهیت وسیله انفجاری و دلایل انفجار ادامه می‌دهند، در حالی که هنوز هیچ بیانیه رسمی در مورد تعداد نهایی زخمی‌ها منتشر نشده است.

منبع: بیلد