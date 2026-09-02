باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع دبیران محیط زیست محلات شهر تهران با حضور مهدی پیرهادی، دبیر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، محمدصابر باغخانیپور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی این ادارهکل و جمعی از دبیران محیط زیست مناطق ۲۲گانه برگزار شد.
در این نشست، ضمن برگزاری انتخابات، دبیرکل، قائممقام و دبیران سه کمیسیون تخصصی شبکه خانههای محیط زیست تهران انتخاب شدند.
ارزیابی عملکرد خانههای محیط زیست در دستور کار
محمدصابر باغخانیپور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این نشست با قدردانی از فعالیت دبیران خانههای محیط زیست، بر ضرورت ایجاد تحول در این شبکه تأکید کرد.
وی گفت: دستورالعمل ارزیابی فصلی و سالانه عملکرد دبیران مناطق، دبیران کمیسیونها، کارفرما و دبیرکل تا پایان شهریورماه تدوین خواهد شد و پس از آن عملکرد مناطق ۲۲گانه بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی و رتبهبندی میشود.
باغخانیپور هدف از اجرای این طرح را ایجاد رقابت سازنده و ارتقای فعالیتهای مشارکتی و داوطلبانه عنوان کرد و افزود: برای مناطق برتر نیز مشوقهایی در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین بر ضرورت توجه دبیران خانههای محیط زیست به اسناد بالادستی، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، مصوبات هیأت وزیران و دستورالعملهای مرتبط تأکید کرد.
وی اظهار کرد: دبیران باید شناخت دقیقی از مفاهیم و الزامات تخصصی محیط زیست داشته باشند و فعالیتهای خود را بر اساس اسناد و شاخصهای مشخص دنبال کنند.
باغخانیپور ادامه داد: کمیسیونهای تخصصی میتوانند با تشکیل کمیتههای تخصصی و ارائه ایدههای جدید، به توسعه و تقویت شبکه خانههای محیط زیست کمک کنند.
وی در پایان گفت: نخستین ارزیابی عملکرد شبکه خانههای محیط زیست نیز تا پایان پاییز انجام خواهد شد تا وضعیت موجود و مسیر بهبود فعالیتها مشخص شود.