مجمع دبیران محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد و در جریان این نشست، دبیرکل، قائم‌مقام و دبیران کمیسیون‌های تخصصی شبکه خانه‌های محیط زیست انتخاب شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع دبیران محیط زیست محلات شهر تهران با حضور مهدی پیرهادی، دبیر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی این اداره‌کل و جمعی از دبیران محیط زیست مناطق ۲۲گانه برگزار شد.

در این نشست، ضمن برگزاری انتخابات، دبیرکل، قائم‌مقام و دبیران سه کمیسیون تخصصی شبکه خانه‌های محیط زیست تهران انتخاب شدند.

ارزیابی عملکرد خانه‌های محیط زیست در دستور کار

محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این نشست با قدردانی از فعالیت دبیران خانه‌های محیط زیست، بر ضرورت ایجاد تحول در این شبکه تأکید کرد.

وی گفت: دستورالعمل ارزیابی فصلی و سالانه عملکرد دبیران مناطق، دبیران کمیسیون‌ها، کارفرما و دبیرکل تا پایان شهریورماه تدوین خواهد شد و پس از آن عملکرد مناطق ۲۲گانه بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود.

باغخانی‌پور هدف از اجرای این طرح را ایجاد رقابت سازنده و ارتقای فعالیت‌های مشارکتی و داوطلبانه عنوان کرد و افزود: برای مناطق برتر نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین بر ضرورت توجه دبیران خانه‌های محیط زیست به اسناد بالادستی، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، مصوبات هیأت وزیران و دستورالعمل‌های مرتبط تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دبیران باید شناخت دقیقی از مفاهیم و الزامات تخصصی محیط زیست داشته باشند و فعالیت‌های خود را بر اساس اسناد و شاخص‌های مشخص دنبال کنند.

باغخانی‌پور ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با تشکیل کمیته‌های تخصصی و ارائه ایده‌های جدید، به توسعه و تقویت شبکه خانه‌های محیط زیست کمک کنند.

وی در پایان گفت: نخستین ارزیابی عملکرد شبکه خانه‌های محیط زیست نیز تا پایان پاییز انجام خواهد شد تا وضعیت موجود و مسیر بهبود فعالیت‌ها مشخص شود.

برچسب ها: محیط زیست ، شهرداری
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