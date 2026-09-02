دومین گزارش ملی بنیاد مسکن با هدف اطلاع‌رسانی از میزان تحقق ماموریت‌های این نهاد، به تشریح برنامه‌های تامین مسکن محرومان اختصاص دارد.

بنیاد مسکن، پیش‌تر با انتشار نخستین گزارش ملی خود، آخرین وضعیت «بازسازی خانه‌های تخریب‌شده در شهرها و روستاها در جنگ ۴۰ روزه» را اعلام کرد.

در حال حاضر ساخت و تامین بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف توسط بنیاد مسکن در دست انجام است. این واحدها شامل «مسکن امید»، «مسکن اقدام ملی» و همچنین «مسکن‌اجاره‌ای» می‌شوند.

در طرح مسکن اقدام ملی که در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ توسط دولت به اجرا گذاشته شد، در مجموع تاکنون ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحدمسکونی روی زمین‌های ۹۹ ساله توسط دولت و سایر نهادهای عمومی و انقلابی شروع شده است. از این تعداد، کار ساخت ۱۹۵ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود.

در عین حال بنیاد مسکن بدون آنکه، طرح تامین مسکن محرومان را به صورت از بالا به پایین اجرا کند، زمینه مشارکت متقاضیان و مشمولان این واحدهای مسکونی را در ساخت و ساز فراهم کرده است. بر این اساس، برنامه ساخت مسکن برای دهک‌های یک تا ۴ به دو شکل جلو می‌رود.

مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در این باره اعلام کرد: در طرح نهضت ملی مسکن پروژه‌های ساخت و تامین در قالب «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» به اجرا درمی‌آید. اگر متقاضیان مشمول این واحدهای مسکونی تمایل داشته باشند بنیاد مسکن کار ساخت را انجام دهد، در قالب اول قرار می‌گیرند و اگر خودشان به دنبال دریافت زمین و ساخت‌وساز گروهی باشند در قالب دوم دسته‌بندی می‌شوند.

هدایت تصریح کرد: ساخت ۸۳ هزار واحد مسکونی حمایتی توسط بنیاد مسکن به صورت بنیادساخت و ۱۱۲ هزار واحد نیز به صورت گروه‌ساخت در دست اجراست.

برپایه این گزارش، طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌هایی که بنیاد مسکن مسئولیت ساخت آنها را برعهده دارد، ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بنیاد مسکن به موازات مسکن ملی، طرح «مسکن امید» را هم پیش می‌برد. در این طرح به ظرفیت ساخت ۵۰ هزار واحدمسکونی، زمین‌های ۹۹ ساله در استان‌های مختلف توسط سازمان ملی زمین و مسکن واگذار می‌شود و بنیاد عملیات آماده‌سازی زمین و ساخت واحدها را انجام می‌دهد.

تامین مالی طرح مسکن‌امید از طریق حساب ۱۰۰ امام (ره)، منابع بلاعوض، تسهیلات کم‌بهره و همچنین کمک خیرین صورت می‌گیرد.



۱۵ هزار واحدمسکونی افتتاح شد



بخش دیگری از گزارش ملی بنیاد مسکن درباره شرح عملکرد مسکن محرومان، به افتتاح‌های اخیر اختصاص دارد.

در هفته دولت، ۱۵ هزار واحد مسکونی از پروژه‌های مسکن امید و مسکن ملی تحت مسئولیت ساخت بنیاد مسکن در ۲۸ استان کشور افتتاح شد.

این واحدها با امکانات قابل سکونت تحویل دهک‌های کم‌درآمد شده است.

از این ۱۵ هزار واحد مسکونی، ۱۰ هزار واحد به صورت بنیادساخت و ۵ هزار واحد نیز به صورت گروه‌ساخت احداث شدند.



ورود بنیاد مسکن به مسکن استیجار



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی تصویب طرح مسکن استیجار در شورای عالی مسکن در سال گذشته و همچنین تشخیص مشکلات مستاجرهای کم‌درآمد از بابت هزینه‌های اجاره، سومین جبهه کاری خود در موضوع کمک به تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه را تعریف کرد.

بر این اساس، بخشی از حدود ۱۱ هزار واحدمسکونی فاز اول مسکن استیجار که توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت تملک واحدهای آماده و عرضه آنها به دهک‌های ۱ تا ۶ درآمدی در دست اجراست، از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شده است.

همچنین بنیاد مسکن در فاز دوم این طرح که به ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحدمسکونی اجاره‌ای ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن در نظر گرفته شده، مشارکت می‌کند. در این طرح بعداز آنکه واحدهای مسکونی ساخته می‌شود برای مدت حداکثر ۵ سال با نرخ‌های حمایتی به مستاجران دهک‌های پایین اجاره داده می‌شود.

منبع: بنیاد مسکن