بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرای ۳ برنامه ساخت و عرضه مسکن ویژه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرای ۳ برنامه ساخت و عرضه مسکن ویژه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی است؛ این برنامه‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، هم در شهرها به‌خصوص کلان‌شهرها و هم در روستاها در مراحل مختلف پیشرفت‌فیزیکی از جمله افتتاح‌های اخیر قرار دارد.

 دومین گزارش ملی بنیاد مسکن با هدف اطلاع‌رسانی از میزان تحقق ماموریت‌های این نهاد، به تشریح برنامه‌های تامین مسکن محرومان اختصاص دارد.

بنیاد مسکن، پیش‌تر با انتشار نخستین گزارش ملی خود، آخرین وضعیت «بازسازی خانه‌های تخریب‌شده در شهرها و روستاها در جنگ ۴۰ روزه» را اعلام کرد.

در حال حاضر ساخت و تامین بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف توسط بنیاد مسکن در دست انجام است. این واحدها شامل «مسکن امید»، «مسکن اقدام ملی» و همچنین «مسکن‌اجاره‌ای» می‌شوند.

در طرح مسکن اقدام ملی که در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ توسط دولت به اجرا گذاشته شد، در مجموع تاکنون ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحدمسکونی روی زمین‌های ۹۹ ساله توسط دولت و سایر نهادهای عمومی و انقلابی شروع شده است. از این تعداد، کار ساخت ۱۹۵ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود.

در عین حال بنیاد مسکن بدون آنکه، طرح تامین مسکن محرومان را به صورت از بالا به پایین اجرا کند، زمینه مشارکت متقاضیان و مشمولان این واحدهای مسکونی را در ساخت و ساز فراهم کرده است. بر این اساس، برنامه ساخت مسکن برای دهک‌های یک تا ۴ به دو شکل جلو می‌رود.

مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در این باره اعلام کرد: در طرح نهضت ملی مسکن پروژه‌های ساخت و تامین در قالب «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» به اجرا درمی‌آید. اگر متقاضیان مشمول این واحدهای مسکونی تمایل داشته باشند بنیاد مسکن کار ساخت را انجام دهد، در قالب اول قرار می‌گیرند و اگر خودشان به دنبال دریافت زمین و ساخت‌وساز گروهی باشند در قالب دوم دسته‌بندی می‌شوند.

هدایت تصریح کرد: ساخت ۸۳ هزار واحد مسکونی حمایتی توسط بنیاد مسکن به صورت بنیادساخت و ۱۱۲ هزار واحد نیز به صورت گروه‌ساخت در دست اجراست.

برپایه این گزارش، طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌هایی که بنیاد مسکن مسئولیت ساخت آنها را برعهده دارد، ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بنیاد مسکن به موازات مسکن ملی، طرح «مسکن امید» را هم پیش می‌برد. در این طرح به ظرفیت ساخت ۵۰ هزار واحدمسکونی، زمین‌های ۹۹ ساله در استان‌های مختلف توسط سازمان ملی زمین و مسکن واگذار می‌شود و بنیاد عملیات آماده‌سازی زمین و ساخت واحدها را انجام می‌دهد.

تامین مالی طرح مسکن‌امید از طریق حساب ۱۰۰ امام (ره)، منابع بلاعوض، تسهیلات کم‌بهره و همچنین کمک خیرین صورت می‌گیرد.

۱۵ هزار واحدمسکونی افتتاح شد

بخش دیگری از گزارش ملی بنیاد مسکن درباره شرح عملکرد مسکن محرومان، به افتتاح‌های اخیر اختصاص دارد.

در هفته دولت، ۱۵ هزار واحد مسکونی از پروژه‌های مسکن امید و مسکن ملی تحت مسئولیت ساخت بنیاد مسکن در ۲۸ استان کشور افتتاح شد.

این واحدها با امکانات قابل سکونت تحویل دهک‌های کم‌درآمد شده است.

از این ۱۵ هزار واحد مسکونی، ۱۰ هزار واحد به صورت بنیادساخت و ۵ هزار واحد نیز به صورت گروه‌ساخت احداث شدند.

ورود بنیاد مسکن به مسکن استیجار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی تصویب طرح مسکن استیجار در شورای عالی مسکن در سال گذشته و همچنین تشخیص مشکلات مستاجرهای کم‌درآمد از بابت هزینه‌های اجاره، سومین جبهه کاری خود در موضوع کمک به تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه را تعریف کرد.

بر این اساس، بخشی از حدود ۱۱ هزار واحدمسکونی فاز اول مسکن استیجار که توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت تملک واحدهای آماده و عرضه آنها به دهک‌های ۱ تا ۶ درآمدی در دست اجراست، از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شده است.

همچنین بنیاد مسکن در فاز دوم این طرح که به ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحدمسکونی اجاره‌ای ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن در نظر گرفته شده، مشارکت می‌کند. در این طرح بعداز آنکه واحدهای مسکونی ساخته می‌شود برای مدت حداکثر ۵ سال با نرخ‌های حمایتی به مستاجران دهک‌های پایین اجاره داده می‌شود.

منبع: بنیاد مسکن

برچسب ها: مسکن استیجاری ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
۲۲۰ هزار واحد «خانه امید» برای محرومان در کشور احداث می‌شود
بهره‌برداری از ۲۱۳ پروژه عمرانی و مسکن روستایی در میاندوآب و چهاربرج با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد ریال
بمناسبت هفته دولت انجام شد؛
بهره برداری از طرحهای عمرانی ۱۶ روستای ارومیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
چرا بنیاد مسکن با این همه وظیفه که در بخش روستایی و ساخت مسکن و بازسازی دارد ردیف بودجه ندارد این واقعا سبب کاهش توان این نهاد شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
من دهک ۳ هستم گفتن مسکن کم درامد میخوایم بدیم بعد تشکیل پرونده گفتن ماهی ۸۵ میلیون بدین .1
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
دهک ۱ تا ۴ توان خرید کالا زندگی‌شان ندارند چطوری میخواه مسکن بهشون بدهید مگر مجانی بدهید
۱
۵
پاسخ دادن
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
آخرین اخبار
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد
نیازی به جوجه ریزی ماهانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه نداریم
بانک مرکزی هر چه سریع‌تر ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را انجام دهد