ششمین هفته از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» در حالی سپری‌شده است که مطابق با آمار ارائه‌شده تاکنون ۲۳۰ سینما در ۲۶ استان به این طرح پیوستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  هم‌زمان با ۱۰ شهریور و باگذشت شش هفته از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» مطابق با آمار ثبت‌شده تاکنون ۲۳۰ سینما در قالب ۲۶ استان به این طرح پیوستند.

بر اساس این گزارش، در ادامه گسترش اجرای طرح و پیرو هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیران سینما‌های سراسر کشور، در حالی این طرح از ۳۰ تیرماه سال جاری فرایند اجرایی را آغاز کرده است که مطابق با جدول زمان‌بندی در روز ۲۱ شهریور هم‌زمان با روز ملی سینما تمامی سینما‌های کشور را شامل خواهد شد و بر همین اساس نیز فروش آنلاین سینما‌های استان‌ها، مطابق ضوابط مصوب شورای صنفی نمایش، به‌صورت خودکار مشمول فرآیند تسهیم از مبدأ است و از طریق سامانه‌های فروش بلیت «سینماتیکت»، «ایران‌تیک»، «آی‌تیکت» و «گیشه ۷» انجام می‌شود.

لازم به توضیح است که این طرح ۳۰ تیرماه تا ۸ شهریور در استان‌های تهران، البرز، اردبیل، بوشهر، چهارمحال بختیاری، سمنان، فارس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، قم، مرکزی، خوزستان، کرمان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، زنجان، ایلام، گلستان، هرمزگان و همدان اجرای آن آغازشده است و استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، گیلان، لرستان و مازندران نیز تا ۲۱ شهریور به این طرح می‌پیوندند. همچنین هماهنگی‌هایی اجرایی سینما‌ها برای پیوستند به طرح تسهیم از مبدأ بر اساس جدول زمان‌بندی استانی انجام‌گرفته خواهد شد.

طرح تسهیم از مبدأ از روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با فیلم‌های زنده‌شور (شایسته فیلم)، استخر (شایسته فیلم) و لباس شخصی (بهمن سبز) آغاز و به ترتیب در روز‌های چهارشنبه ۳۱ تیرماه انیمیشن نبرد با خرچنگ (بهمن سبز)، شنبه ۴ مرداد جزیره جیمز باند (خانه فیلم)، سه‌شنبه ۷ مرداد ماه پنهان (هدایت فیلم)، چهارشنبه ۲۸ مرداد سقف (خانه فیلم)، چهارشنبه ۴ شهریور ناپلئون در باغ زردآلو (فیلمیران) و سفینه نجات (بهمن سبز) به آن اضافه شدند.

منبع: سینماشهر

برچسب ها: موسسه سینما شهر ، سینما
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