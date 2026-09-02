شهروندخبرنگار ما تصاویری از تجمع اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز را در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با صلابت و اقتدار شهرستان ماهدشت استان البرز همانند سایر نقاط کشور در تجمعات «شب‌های اقتدار» با حضور گسترده خود، بر تداوم حمایت از جبهه مقاومت و تقویت روحیه استکبارستیزی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان ضمن محکومیت قاطع جنایات آمریکایی - صهیونیستی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمعات شبانه

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت می

نمایی از تجمعات غرور آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمعات شبانه در ماهدشت

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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