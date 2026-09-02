شهروندخبرنگار ما تصاویری از تجمع اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز را در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با صلابت و اقتدار شهرستان ماهدشت استان البرز همانند سایر نقاط کشور در تجمعات «شبهای اقتدار» با حضور گسترده خود، بر تداوم حمایت از جبهه مقاومت و تقویت روحیه استکبارستیزی تأکید کردند. شرکتکنندگان ضمن محکومیت قاطع جنایات آمریکایی - صهیونیستی با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
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