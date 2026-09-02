باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - چگینی، سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان البرز، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: در جریان جنگ، حدود ۳۰ نقطه شهری در شهرستان‌ های مختلف استان البرز مورد اصابت قرار گرفت و به ساختمان‌ های مسکونی و تجاری خسارت وارد شد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: در مجموع حدود ۳ هزار و ۴۹۶ واحد مسکونی و تجاری در مناطق آسیب‌دیده شناسایی و ثبت شده است.

چگینی با اشاره به آغاز ارزیابی خسارت‌ ها بلافاصله پس از حادثه به مخاطبان سیمای البرز گفت: نیروهای بنیاد مسکن از همان روزهای نخست با حضور در مناطق آسیب‌ دیده، عملیات ارزیابی و برآورد خسارت را آغاز کردند و حتی در تعطیلات نوروز نیز این روند ادامه داشت.

سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن البرز ادامه داد: در مرحله نخست، با همکاری اتحادیه‌ ها و اصناف، رفع خسارت‌ های جزئی در اولویت قرار گرفت و تاکنون شیشه و پنجره حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد آسیب‌دیده تعویض و نصب شده است.

وی با اشاره به روحیه جهادی به منظور رسیدگی به مناطق آسیب دیده گفت: تاکنون عملیات تعمیرات ۱۶۰۹ واحد نیز به طور کامل به پایان رسیده که بیش از ۵۰ درصد واحدهای نیازمند تعمیر را شامل می‌شود.

چگینی به مجری برنامه نگاه مردم افزود: در شهرستان اشتهارد پرداخت خسارت‌ ها به طور کامل انجام شده و در شهرستان‌ های نظرآباد و چهارباغ نیز حدود ۹۰ درصد خسارت‌ ها پرداخت شده است.

وی با اشاره به خسارت‌ های گسترده در برخی مناطق کرج و ساوجبلاغ اظهار کرد: در مناطقی مانند پردیس، وحدت و محمدشهر که میزان آسیب‌ ها بیشتر بوده، عملیات تکمیل ساختمان‌ ها در حال انجام است و پیش‌ بینی می‌ شود بخش قابل توجهی از این واحدها طی دو تا سه ماه آینده تکمیل و تجهیز شود.