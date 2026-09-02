باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو (AQS)، امروز میزبان حضور سفیر کشور پاکستان و هیات همراه شد.

این بازدید پیرو اعزام هیات تجاری ایران به پاکستان در ماه گذشته و دعوت رسمی سعید تاجیک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و با حضور حسام الدین حلاج معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت.

سعید تاجيک، در ابتدای این نشست ضمن عرض خوش‌آمدگویی به هیات پاکستانی، از مرکز تست تصادف خودرو به‌عنوان تنها و بزرگترین مرکز تست در ایران یاد کرد و گفت: “این مرکز با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و سهام عمده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و در راستای کاهش تلفات تصادفات در سال گذشته راه‌اندازی شده است.”

وی همچنین ضمن اشاره به آمار قابل توجه تصادفات در جاده‌های پاکستان به زمینه‌های همکاری‌ با خودروسازان و قطعه‌سازان پاکستانی در تست‍‌های تصادف و ارتباط با سازمان استاندارد پاکستان به عنوان فرصت مشترک تجاری بین دو کشور پرداخت.

حسام‌الدین حلاج نیز این دیدار را فرصت مناسبی برای شکل‌گیری همکاری دو کشور دانست و درمورد تعاملات شرکت‌های ایرانی و پاکستانی، ابراز امیدواری کرد و همچنین با اشاره به رویداد ایران اکسپو 2026 که در آبان ماه برگزار خواهد شد اعلام آمادگی کرد که هیات تجاری پاکستان با تسهیل‌گری اتاق بازرگانی تهران ضمن حضور در این رویداد فرصت بازدید از این مرکز تست و تعاملات تجاری را داشته باشند.

در ادامه این نشست، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران مرکز تست تصادف را به‌عنوان نمونه موفق بخش خصوصی کشور ایران برشمرد و از فرصت فراهم شده برای بازدید ابراز خرسندی کرد.

سفیر پاکستان همچنین در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده درخصوص همکاری دو کشور در حوزه خودرو، به بررسی و امکان‌سنجی شرایط همکاری، برگزاری وبینار و جلسات آموزشی آنلاین برای خودروسازان و قطعه سازان در بازار پاکستان پرداخت.

عمران احمد صدیقی، با اشاره به شرایط موجود و محدودیت‌های سیاسی، گفت: “باتوجه به شرایط حاضر، می‌توانیم با تنظیم قرارداد اولیه و امضای آن این همکاری را آغاز کنیم. امیدواریم هرچه زودتر شرایط در مسیری پیش‌برود که بتوانیم زیرساخت‌های لازم و بیشتری را برای گسترش این همکاری فراهم سازیم.”

در ادامه، تمامی امکانات و بخش‌های مرکز تست تصادف توسط هیات پاکستانی بازدید شد و در پایان یک تست الزامی COP (تطابق تولید) برخورد از روبرو بر روی یکی از خودروهای کشور با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد که نتایج آن پس از تحلیل در اختیار خودروساز و سازمان قرار خواهد گرفت.

در ادامه بازدید، ساختمان سرو ISQI به‌عنوان بزرگترین مرکز تماس کشور میزبان هیات پاکستانی بود. در این بازدید ضمن معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر مرکز نظیر امکان جمع‌آوری 8 میلیون پرسشنامه در سال و 280 کانتر تماس فعال، خدمات تحقیقات بازار، GMP و بازرسی‌های فنی قابل ارائه به شرکت‌های پاکستانی، بر روی رفع موانع موجود در این مسیر بحث و تبادل‌نظر شد و در پایان سفیر پاکستان و هیات همراه و معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران از مرکز تماس ISQI بازدید کردند.

گفتنی است تست‌های تصادف نظیر R 94 , 95 , 34، اخیرا در پاکستان الزام شده و بازدید فوق به منظور بهره‌گیری از مرکز تست تصادف ایران برای شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز پاکستانی انجام پذیرفت.