باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی گیلان اعلام کرد: در چهار ماهه امسال، ۹۷ نفر در پی حوادث رانندگی مرتبط با موتورسیکلت در استان جان خود را از دست دادند که ۷۵ نفر از آنان راکب و ۲۲ نفر سرنشین موتورسیکلت بودهاند؛ در این میان، بیشترین تعداد فوتیها با ۳۱ نفر، مربوط به گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال بوده است.
بررسی آمار فوت ناشی از حوادث رانندگی مرتبط با موتورسیکلت که توسط این اداره کل جواز دفن صادر شده است نشان میدهد؛ در ۴ ماهه امسال، ۹۷ نفر بر اثر این حوادث جان خود را از دست دادهاند که از مجموع فوتیهای این حوادث، ۷۵ نفر راکب موتورسیکلت و ۲۲ نفر سرنشین بودهاند.
بررسی جنسیت فوتشدگان نشان میدهد؛ از مجموع ۹۷ نفر، ۴ نفر زن بودهاند که هر ۴ نفر در زمان وقوع حادثه، سرنشین موتورسیکلت بودهاند. از نظر محل سکونت نیز، ۳۵ نفر از فوتیها ساکن شهر و ۶۲ نفر ساکن روستا بودهاند؛ آماری که بیانگر سهم قابل توجه روستانشینان در فوت حوادث موتورسیکلت در این بازه زمانی است.
بررسی رده سنی قربانیان نشان میدهد؛ سن فوتشدگان از ۱۱ تا ۷۱ سال متغیر بوده است. در این میان، بیشترین تعداد فوت مربوط به گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با ۳۱ نفر بوده است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به آموزش و فرهنگسازی در میان نوجوانان و جوانان و همچنین نظارت خانوادهها بر استفاده از موتورسیکلت را دوچندان میکند.
همچنین در میان شهرستانهای استان گیلان، بیشترین آمار فوتیهای ناشی از تصادفات موتورسیکلت با ۱۶ نفر مربوط به شهرستان رشت بوده است.
این آمار بار دیگر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راکب و سرنشین و توجه جدی به آموزش و فرهنگسازی در زمینه استفاده ایمن از موتورسیکلت را یادآور میشود. بیتوجهی به اصول ایمنی و مقررات رانندگی میتواند در کوتاهترین زمان، حادثهای جبرانناپذیر رقم بزند؛ ازاینرو افزایش آگاهی عمومی و مسئولیتپذیری کاربران موتورسیکلت، نقشی مهم در کاهش فوت دراین حوادث دارد.