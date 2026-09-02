باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سجاد رضوی در حاشیه ششمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور وزیر بهداشت در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های معاونت درمان اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده در سطح دو و سه یکی از اولویت‌های مهم معاونت درمان است و تلاش می‌شود اجرای آن با استفاده از تجربیات گذشته و نظرهای کارشناسی دانشگاه‌ها، به صورت دقیق و واقع‌بینانه پیش برود.

وی افزود: نظرخواهی از رؤسای دانشگاه‌ها و بررسی تجربه‌های موجود در کشور، فرصت ارزشمندی برای شناسایی نقاط قابل بهبود و رفع چالش‌های اجرایی فراهم می‌کند و هدف این است که برنامه پزشک خانواده با یک نگاه روشن، علمی و مبتنی بر تجربه توسعه یابد.

پزشکی خانواده؛ مسیر حرکت به سوی نظام سلامت کارآمدتر

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پزشکی خانواده در آینده نظام سلامت گفت: پزشکی خانواده یکی از مهم‌ترین مسیرهای اصلاح و ارتقای نظام سلامت است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، زمینه اجرای مؤثرتر و فراگیرتر آن را فراهم کنیم.

رضوی همچنین نظارت بر کیفیت خدمات درمانی را از دیگر اولویت‌های معاونت درمان دانست و گفت: نظارت بر مراکز دولتی و غیر دولتی، حفاظت مالی از بیماران، کاهش هزینه‌های پرداختی مردم، ارتقای کیفیت خدمات و اعتباربخشی مراکز درمانی، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

تمرکز بر عدالت در سلامت و تقویت خدمات در مناطق محروم

وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای تقویت خدمات تخصصی در مناطق محروم اظهار کرد: یکی از محورهای مهم برنامه معاونت درمان، توزیع عادلانه نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی و افزایش دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات تخصصی باکیفیت است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: برای تخصص‌های مورد نیاز، حدود ۶ هزار متخصص در مناطق کشور مورد نیاز است، در حالی که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این ظرفیت در دسترس نیستند؛ بنابراین تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی نیازها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی دیگر، کمبودهای موجود را با اولویت مناطق محروم کاهش دهیم.

رضوی با تأکید بر اینکه مناطق محروم در اولویت برنامه‌های توزیع نیروی انسانی قرار دارند، گفت: حمایت از پزشکان و متخصصانی که در این مناطق خدمت می‌کنند، تنها به تأمین نیروی انسانی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند محل سکونت، رفت‌وآمد، تجهیزات پزشکی و قطعه و شرایط مناسب خدمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مشوق‌های هدفمند برای ماندگاری نیروهای تخصصی

وی همچنین از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای متخصصانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند خبر داد و افزود: تلاش می‌شود پرداخت این مشوق‌ها به صورت مشخص و مستقل از کارانه انجام شود تا انگیزه بیشتری برای حضور و ماندگاری نیروهای تخصصی در مناطق کمتر برخوردار ایجاد شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این موضوع مورد توجه و حمایت وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر مجموعه‌های مرتبط قرار گرفته و تلاش می‌شود سازوکار اجرایی آن هرچه سریع‌تر تقویت شود.

حمایت از مراکز درمان ناباروری و ارتقای دسترسی به خدمات

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خدمات درمان ناباروری گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ساماندهی فرآیند ارائه خدمات و ایجاد امکان نظارت دقیق بر مراحل درمان است.

وی افزود: برای حفظ کیفیت خدمات و امکان نظارت مؤثر، فرآیند درمان باید در چارچوب مراکز تعیین‌شده و مطابق دستورالعمل‌های موجود انجام شود تا هم کیفیت خدمات قابل پایش باشد و هم حمایت‌های بیمه‌ای به شکل صحیح اختصاص یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری در مراکز سطح دو و سه اظهار کرد: امیدواریم با اختصاص منابع بیشتر، امکان حمایت گسترده‌تر از مراکز درمان ناباروری فراهم شود و تعداد بیشتری از خانواده‌ها بتوانند از خدمات تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند.

نرخ موفقیت درمان ناباروری؛ حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد

رضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان موفقیت درمان‌های ناباروری گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان موفقیت این خدمات حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است و در برخی میزان موفقیت حدود ۲۵ درصد اعلام شده است.

وی تأکید کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، تقویت مراکز تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی عادلانه‌تر خانواده‌ها به درمان، از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود خدمات ناباروری و حمایت بیشتر از زوج‌های نیازمند درمان کمک کند.

حرکت همزمان برای کیفیت، عدالت و کاهش هزینه‌های درمان

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های معاونت درمان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش دسترسی مردم، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب و تحقق عدالت در سلامت دنبال می‌شود و تقویت پزشکی خانواده، توسعه خدمات تخصصی در مناطق محروم، نظارت بر مراکز درمانی و حمایت از درمان ناباروری، از مهم‌ترین محورهای این مسیر است.

رضوی تأکید کرد: با همراهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، می‌توان گام‌های مؤثرتری برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی باکیفیت برداشت و زمینه ارتقای رضایتمندی بیماران و پایداری نظام سلامت را فراهم کرد.

منبع: وزارت بهداشت