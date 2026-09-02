فناور برتر استان البرز در برنامه زنده امروز البرز گفت: این مجموعه در حوزه صنعت پالایش، پخش و تولید تجهیزات و تانکرهای حمل سوخت فعالیت دارد و بخشی از فناوری‌های مورد نیاز این صنعت را با تکیه بر توان متخصصان داخلی بومی‌سازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا پیله‌ور، فناور برتر استان البرز در برنامه زنده امروز البرز گفت: این مجموعه در حوزه صنعت پالایش، پخش و تولید تجهیزات و تانکرهای حمل سوخت فعالیت دارد و بخشی از فناوری‌های مورد نیاز این صنعت را با تکیه بر توان متخصصان داخلی بومی‌سازی کرده است.

پیله‌ور با حضور در برنامه «امروز البرز» سیمای البرز افزود: فعالیت ما در حوزه توسعه فناوری‌های صنعتی است و با توجه به سابقه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی، تمرکز اصلی بر توسعه و داخلی‌ سازی فناوری‌ های مورد نیاز صنایع قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و سیستم‌ های حمل سوخت اظهار کرد: فناوری‌ های مورد نیاز این بخش را در پارک علم و فناوری استان البرز شناسایی و تیم‌ های تخصصی را برای بررسی، توسعه و بومی‌ سازی آنها تشکیل داده‌ایم.

فناور برتر استان البرز در گفت‌وگو با مجری برنامه امروز البرز ادامه داد: برخی تجهیزات و متعلقات تانکرهای حمل سوخت تا سال‌ های گذشته از خارج کشور وارد می‌شد، اما با فعالیت متخصصان داخلی، بخشی از این تجهیزات امروز در داخل کشور تولید می‌شود و فرآیند بهینه‌ سازی آنها نیز ادامه دارد.

وی یکی از اهداف این اقدامات را کاهش هدررفت سوخت دانست و گفت: در فرآیندهای بارگیری، حمل و تخلیه سوخت، هدررفت‌ هایی وجود دارد که با طراحی و بومی‌ سازی تجهیزات جدید تلاش کرده‌ایم این میزان را کاهش دهیم.

پیله‌ور افزایش ایمنی در فرآیند حمل سوخت و جلوگیری از سرقت و خروج غیرمجاز سوخت را از دیگر اهداف این فناوری‌ عنوان کرد و آن را گامی مهم در مسیر رشد و پیشرفت کشور خواند.

وی همچنین با اشاره به رشد فعالیت‌ های فناورانه در کشور طی سال‌ های اخیر گفت: توسعه اکوسیستم نوآوری فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت فارغ‌ا لتحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده و در استان البرز نیز شرکت‌ های صنعتی بیشتری به سمت توسعه فعالیت‌ های فناورانه حرکت کرده‌اند.

پیله‌ور به مخاطبان برنامه امروز البرز افزود: ارتباط میان دانشگاه، شرکت‌ های فناور و صنعت می‌تواند زمینه اشتغال تخصصی دانش‌ آموختگان و پاسخگویی بهتر به نیازهای صنعتی کشور را فراهم نماید.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز تأکید کرد: به عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری تلاش می‌کنیم سهم خود را در مسیر حل و رفع نیازهای صنعتی کشور ایفا کنیم همچنین بخشی از نیازهای صنعت را با استفاده از توان و فناوری داخلی پاسخ دهیم.

برچسب ها: حمل سوخت ، تانکر حمل سوخت
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