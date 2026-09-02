باشگاه خبرنگاران جوان - راضیه عالیشوندی در توضیح بیشتر گفت: در پی حملات روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در استان هرمزگان و گزارش خسارات وارده به غیرنظامیان و برخی زیرساختها، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه شماره ۱۳ بر ضرورت رعایت کامل قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان تأکید کرد.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر با اشاره به اصابت پرتابه به یک منزل مسکونی هنگام برگزاری مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک افزود: « بر اساس گزارشهای اولیه، در این حادثه دستکم پنج نفر جان باخته و حدود ۶۷ نفر مجروح شدهاند. وقوع چنین حادثهای، به ویژه با توجه به حضور غیرنظامیان و جانباختن یک کودک، ضرورت بررسی فوری، مستقل و مؤثر آن را دوچندان میکند.»
وی همچنین از ارسال نامهای با امضای دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی در لاهه خبر داد و گفت: «در این نامه اطلاعات اولیه حادثه کوهستک ارائه و درخواست شده است موضوع در حدود صلاحیتهای مقرر در اساسنامه رم، از جمله از منظر رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاطات لازم در حمله، مورد توجه و ارزیابی حقوقی قرار گیرد.»
عالیشوندی تأکید کرد: «حمایت از غیرنظامیان از بنیادیترین الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه است و تمامی طرفهای مخاصمه موظفاند اقدامات لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات و صدمات غیرنظامیان اتخاذ کنند.»
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر افزود: «جمعیت هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بر ثبت و حفظ مستندات مربوط به آثار انسانی این حوادث تأکید دارند و اطلاعات قابل ارائه، حسب مورد، از طریق مراجع ملی و بینالمللی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.»
وی در پایان گفت: «جان و کرامت غیرنظامیان باید در هر شرایطی محترم شمرده شود و موارد احتمالی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه به صورت مستقل و مؤثر مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: هلالاحمر