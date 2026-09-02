ذخایر استراتژیک نفت آمریکا با ادامه برداشت‌های اضطراری برای جبران کمبود عرضه، به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سی‌بی‌اس نیوز با استناد به داده‌های وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است که تحت تاثیر برداشت‌های اضطراری مداوم برای رفع کمبود انرژی جهانی قرار دارد.

این وزارتخانه توضیح داد که ذخایر در هفته منتهی به ۲۸ آگوست بیش از ۳ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه رسیده است.

این اختلال در عرضه جهانی نفت باعث شد قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن افزایش یابد و تورم را تشدید کند، در حالی که قیمت جهانی نفت پس از گزارش‌هایی از عملیات تجارت دریایی انگلیس مبنی بر اصابت سه موشک به یک نفتکش در سواحل عمان، به ۹۲ دلار در هر بشکه رسید.

مت اسمیت، تحلیلگر ارشد نفت در کپلر، خاطرنشان کرد که توافق نفتی بین واشنگتن و کاراکاس، که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را «بزرگترین توافق نفتی در تاریخ جهان» توصیف کرده است، «تأثیر آهسته‌ای» بر بازار‌ها خواهد داشت.

این در حالی است که آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران در فوریه گذشته، حدود ۱۲۸ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد کرده است. این اقدام بخشی از تعهد این کشور برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه در چارچوب طرح آژانس بین‌المللی انرژی است که با ۳۲ کشور عضو هماهنگ شده و قرار است ۴۰۰ میلیون بشکه نفت آزاد کند. این بزرگترین آزادسازی نفت در تاریخ این آژانس برای کاهش بحران شدید است.

منبع: المیادین

برچسب ها: کمبود بنزین ، ذخایر استرتژیک ، جنگ با ایران
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