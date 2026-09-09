کارشناس مسائل خاورمیانه گفت طرح تحریم حداکثری ادامه سیاست جنگی با هدف فشار بر مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - هادی برهانی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نقش رژیم منحوس اسرائیل در تشدید فشار‌ها بر ایران و تأثیر آن بر مذاکرات گفت: رژیم اسرائیل در طول چند دهه اخیر نقش اصلی را در افزایش فشار بر ایران ایفا کرده است.

وی افزود: محور اصلی تحرکات اسرائیل هم کشور‌های غربی و به ویژه آمریکا بوده است. اسرائیل هم تلاش کرده ایران را به عنوان تهدیدی خطرناک برای غرب نشان دهد و افراطی‌گری و غرب‌ستیزی برخی جریان‌ها در ایران خوراک لازم برای این تبلیغات را فراهم کرده است.

هادی برهانی یادآور شد: در موج اخیر حملات به ایران، اسرائیل با فریب ترامپ و دستگاه حاکمه آمریکا آن‌ها را به حمله مجاب کرد و این کار را با نشان دادن در باغ سبز و دروغ‌گویی درباره سرنگونی قریب‌الوقوع نظام در ایران انجام داد.

کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: پس از حدود شش ماه حملات نظامی مشخص شد نظام جمهوری اسلامی ایران با قدرت ایستاده و قابل سرنگونی نیست؛ در این شرایط اسرائیل طرح تحریم حداکثری را به آمریکا پیشنهاد کرد که نتانیاهو اخیراً به آن اذعان داشت. 

برهانی خاطرنشان کرد: برای آمریکا مشخص شد حمله به مراکز نظام و به‌شهادت رساندن بزرگان کشور دستاوردی ندارد، بنابراین سیاست، به خفه کردن مردم از طریق فشار اقتصادی تبدیل شده که برای آمریکا و اسرائیل که خود را دوست مردم معرفی می‌کردند، یک افتضاح تمام‌عیار است.

کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: در این تحریم‌ها مردم عادی و به ویژه اقشار ضعیف‌تر آسیب می‌بینند و این نتیجه مستقیم توصیه اخیر نتانیاهو به ترامپ مبنی بر از بین بردن کشور است.

وی درباره نقش عمان و قطر در میانجی‌گری بین ایران و آمریکا گفت: عمان و قطر نقش بسیار مثبتی در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند. این دو کشور تلاش دارند سیاست‌های خصمانه اسرائیل را که به دنبال جنگ‌افروزی و تشدید تنش میان ایران و آمریکاست، خنثی کنند.

برهانی یادآور شد: هر دو کشور نقش زیادی در تحولات مثبت و مسالمت‌آمیز میان ایران و آمریکا داشته‌اند، اما اسرائیل نیز بیکار ننشسته و پیوسته درصدد خنثی‌سازی اقدامات سازنده آنهاست. در حال حاضر دو نیروی مهم در خاورمیانه در جریان تنش میان ایران و آمریکا عمل می‌کنند؛ از یک سو اسرائیل به عنوان نیرویی مخرب که تلاش می‌کند تنش را افزایش دهد و از سوی دیگر کشور‌های دوست به ویژه عمان و قطر که می‌کوشند تنش‌ها را کاهش دهند.

این استاد مطالعات اسرائیل تأکید کرد: اسرائیل مایل است ایران منزوی و منفور بماند تا هر اتهامی به آن بچسبد و هر سیاستی علیه آن قابل اجرا باشد.

برچسب ها: ایران و اسرائیل ، جنگ نظامی با آمریکا ، میانجی گری ، قطر و ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
و این در حالی است که پاریس، لندن و برلین در جنگ 12 روزه از رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت تأسیسات صلح آمیز هسته ای، خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
تجاوزات نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به ایران با همدستی رژیم صهیونیستی، انگلیس و ناتو ادامه دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل، آمریکا، غرب، هر سه برای ما یکی هستند و هم عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خلیج فارس، منطقه خاورمیانه و جهان هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در این مدت سه سال بیش از 999 هزار بار به غزه حمله کرده است
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