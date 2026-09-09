کارشناس مسائل خاورمیانه گفت طرح تحریم حداکثری ادامه سیاست جنگی با هدف فشار بر مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - هادی برهانی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نقش رژیم منحوس اسرائیل در تشدید فشار‌ها بر ایران و تأثیر آن بر مذاکرات گفت: رژیم اسرائیل در طول چند دهه اخیر نقش اصلی را در افزایش فشار بر ایران ایفا کرده است.

وی افزود: محور اصلی تحرکات اسرائیل هم کشور‌های غربی و به ویژه آمریکا بوده است. اسرائیل هم تلاش کرده ایران را به عنوان تهدیدی خطرناک برای غرب نشان دهد و افراطی‌گری و غرب‌ستیزی برخی جریان‌ها در ایران خوراک لازم برای این تبلیغات را فراهم کرده است.

هادی برهانی یادآور شد: در موج اخیر حملات به ایران، اسرائیل با فریب ترامپ و دستگاه حاکمه آمریکا آن‌ها را به حمله مجاب کرد و این کار را با نشان دادن در باغ سبز و دروغ‌گویی درباره سرنگونی قریب‌الوقوع نظام در ایران انجام داد.

کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: پس از حدود شش ماه حملات نظامی مشخص شد نظام جمهوری اسلامی ایران با قدرت ایستاده و قابل سرنگونی نیست؛ در این شرایط اسرائیل طرح تحریم حداکثری را به آمریکا پیشنهاد کرد که نتانیاهو اخیراً به آن اذعان داشت.

برهانی خاطرنشان کرد: برای آمریکا مشخص شد حمله به مراکز نظام و به‌شهادت رساندن بزرگان کشور دستاوردی ندارد، بنابراین سیاست، به خفه کردن مردم از طریق فشار اقتصادی تبدیل شده که برای آمریکا و اسرائیل که خود را دوست مردم معرفی می‌کردند، یک افتضاح تمام‌عیار است.

کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: در این تحریم‌ها مردم عادی و به ویژه اقشار ضعیف‌تر آسیب می‌بینند و این نتیجه مستقیم توصیه اخیر نتانیاهو به ترامپ مبنی بر از بین بردن کشور است.

وی درباره نقش عمان و قطر در میانجی‌گری بین ایران و آمریکا گفت: عمان و قطر نقش بسیار مثبتی در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند. این دو کشور تلاش دارند سیاست‌های خصمانه اسرائیل را که به دنبال جنگ‌افروزی و تشدید تنش میان ایران و آمریکاست، خنثی کنند.

برهانی یادآور شد: هر دو کشور نقش زیادی در تحولات مثبت و مسالمت‌آمیز میان ایران و آمریکا داشته‌اند، اما اسرائیل نیز بیکار ننشسته و پیوسته درصدد خنثی‌سازی اقدامات سازنده آنهاست. در حال حاضر دو نیروی مهم در خاورمیانه در جریان تنش میان ایران و آمریکا عمل می‌کنند؛ از یک سو اسرائیل به عنوان نیرویی مخرب که تلاش می‌کند تنش را افزایش دهد و از سوی دیگر کشور‌های دوست به ویژه عمان و قطر که می‌کوشند تنش‌ها را کاهش دهند.

این استاد مطالعات اسرائیل تأکید کرد: اسرائیل مایل است ایران منزوی و منفور بماند تا هر اتهامی به آن بچسبد و هر سیاستی علیه آن قابل اجرا باشد.