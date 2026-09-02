مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از جمعه (۱۳ شهریور) برای کسب قهرمانی و سهیمه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله اول انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریور با حضور ۱۲ تیم در سه گروه وبه میزبانی ژاپن برگزار می‌شود.

 تیم ملی والیبال ایران هم در گروه دوم با تیم‌های چین، هند و نیوزیلند قرار دارد.

گروه‌بندی دور مقدماتی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول: ژاپن (میزبان)، استرالیا، بحرین و عمان

گروه دوم: ایران، چین، هند و نیوزیلند

گروه سوم: قطر، کره جنوبی، چین تایپه و تایلند

برنامه کامل دور مقدماتی رقابت‌ها (به وقت ایران) به شرح زیر است:

جمعه، ۱۳ شهریور

ساعت ۷ صبح؛ ایران - نیوزیلند

ساعت ۱۰:۳۰؛ کره جنوبی - چین‌تایپه

ساعت ۱۴؛ ژاپن - عمان

شنبه، ۱۴ شهریور

ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استرالیا - بحرین

ساعت ۸ صبح؛ چین - هند

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ قطر - تایلند

یک‌شنبه، ۱۵ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران - هند

ساعت ۸؛ قطر - چین‌تایپه

ساعت ۱۴؛ ژاپن - بحرین

دوشنبه، ۱۶ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ عمان - استرالیا

ساعت ۸؛ نیوزیلند - چین

ساعت ۱۱:۳۰؛ تایلند - کره جنوبی

سه‌شنبه، ۱۷ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند - نیوزیلند

ساعت ۸؛ قطر - کره جنوبی

ساعت ۱۴؛ ژاپن - استرالیا

چهارشنبه، ۱۸ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ بحرین - عمان

ساعت ۸؛ چین‌تایپه - تایلند

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ ایران - چین

در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اول و دوم هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند. دو سهمیه باقی‌مانده نیز به دو تیم برتر از میان تیم‌های سوم گروه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت ست‌های برده به باخته، نسبت امتیازهای کسب‌شده به امتیازهای از دست‌رفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک قرار می‌گیرد.

مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات پنج‌شنبه و جمعه(۱۹ و ۲۰ شهریور)، مرحله نیمه‌نهایی شنبه(۲۱ شهریور) و دیدار رده‌بندی و فینال نیز یک‌شنبه(۲۲ شهریور) پیگیری خواهد شد تا در نهایت قهرمان سهمیه المپیک را کسب کند.  

برچسب ها: والیبال ایران ، والیبال قهرمانی آسیا
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