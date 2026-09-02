باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به دنبال تنش جدید بین ایران و آمریکا، قیمت جهانی نفت از ۹۵ دلار در هر بشکه فراتر رفته است و نگرانی‌ها از تشدید جدید تنش‌ها را افزایش داده است که می‌تواند امید‌ها برای پایان قریب‌الوقوع جنگ را از بین ببرد.

در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد عرضه نفت و ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، نفت خام برنت نزدیک به ۹۶ دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از ۹۱ دلار فراتر رفت.

در جدیدترین حملات آمریکا به خاک ایران، ارتش آمریکا شب گذشته یک مراسم عروسی را در شهرستان سیریک هدف قرار داد که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از جمله یک کودک شد.

در پاسخ، سپاه پاسداران ایران همچنین یک اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن، معروف به «کمپ تیتن»، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و اعلام کرد که در این حمله «تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی کشته شدند» و «تعدادی از تاسیسات مهم و بالگرد‌های تهاجمی دشمن» منهدم شدند.

منبع: المیادین