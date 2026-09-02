باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت صیفی‌جات از مزارع شهرستان اراک + فیلم

برداشت محصولات سبزی، صیفی و جالیزی از مزارع شهرستان اراک آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امسال بیش از هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اراک زیر کشت محصولات صیفی و جالیزی رفته و پیش بینی می‌شود ۷۰ هزار تن محصول از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

 

مطالب مرتبط
برداشت صیفی‌جات از مزارع شهرستان اراک + فیلم
young journalists club

خرمای بوشهر؛ از نخلستان تا بازارهای جهانی + فیلم

برداشت صیفی‌جات از مزارع شهرستان اراک + فیلم
young journalists club

برداشت بادام از باغات آذربایجان غربی + فیلم

برداشت صیفی‌جات از مزارع شهرستان اراک + فیلم
young journalists club

برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اردستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha