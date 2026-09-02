مدیرعامل بورس انرژی گفت: گواهی سپرده کالایی تنها ابزار تأمین سرمایه در گردش نیست و می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های فروش حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - نظیفی مدیرعامل بورس انرژی در نشست رونمایی از گواهی سپرده کالایی متانول گفت: گواهی سپرده کالایی تنها ابزار تأمین سرمایه در گردش نیست و می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های فروش حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: توسعه بخش مالی بازار انرژی جزء اولویت‌های استراتژیک بورس انرژی ایران است و امیدواریم گواهی‌های سپرده با آشنایی بیش‌تر صنایع پتروشیمی و پالایشی با این ابزار‌ها بتوانند در زمینه تامین مالی و فروش استراتژی‌های متنوع تری استفاده کنند.

نظیفی می‌گوید: گواهی سپرده متانول برای اولین بار در کشور عرضه شد. امیدواریم شاهد رونق بیش‌تر این ابزار و استقبال صنایع و سرمایه گذاران باشیم.

در ادامه هم گنجی مدیرعامل پتروشیمی سبلان گفت: محصول متانول تا قیمت ۵۰۰ دلار سابقه معاملات دارد و اکنون در کف قیمت این محصول هستیم و همواره شاهد افزایش نرخ متانول در فصل سرد سال هستیم.

او افزود: معاملات متانول پیوسته است و ۲ هزار تن هم امکان تحویل وجود دارد اما در این حوزه تحویل فیزیکی خیلی مرسوم نیست.

برچسب ها: بورس انرژی ، گواهی سپرده
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