نماینده مجلس گفت: باید بانک مرکزی در سریع‌ترین زمان ممکن، سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را ابلاغ و بلافاصله اعتبارات لازم را نیز به شبکه بانکی تخصیص دهد تا فرآیند پرداخت وام اشتغال آغاز گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وام اشتغال یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از معیشت و تولید کوچک است، گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نباید صرفاً در حد ابلاغ بودجه باقی بماند. زمانی که منابع در قانون پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بانک مرکزی وظیفه دارند سازوکار عملیاتی پرداخت را بدون تأخیر فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه که امکان استفاده از این تسهیلات بانکی را دارند و در بودجه نیز صراحتا سهمیه این اقشار ضعیف جامعه تعیین شده است؛ مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند.

او افزود: امروز بخش زیادی از متقاضیان وام اشتغال، از جمله مددجویان و افراد دارای طرح‌های کوچک تولیدی و خدماتی، با بلاتکلیفی روبه‌رو هستند. برآورد‌ها از وجود بیش از ۳۰۰ هزار متقاضی مددجو در صف انتظار حکایت دارد؛ افرادی که بسیاری از آنان برای خرید ابزار کار، تأمین مواد اولیه، ایجاد کارگاه کوچک، راه‌اندازی مشاغل خانگی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی محدود، برنامه‌ریزی کرده‌اند و توانمندسازی این مددجویان عملا به دلیل توقف پرداخت وام اشتغال، به تاخیر افتاده است.

او در ادامه افزود: با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم و باید به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز بپردازیم، متاسفانه در حوزه تسهیلات حمایتی تیم بانک مرکزی به هیچ وجه مثبت عمل نکرده است. با گذشت شش ماه از سال هیچ مبلغی از این وام پرداخت نشده است و عملا عملکرد پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان در سال جاری صفر بوده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین انتظار ما از دولت این است که در شرایط فعلی که اقتصاد دچار رکود شده و وضعیت مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه نیز در وضعیت مناسبی از نظر درآمدی قرار ندارد؛ باید تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان را در اولویت پرداخت قرار دهد ولی متاسفانه پرداخت تسهیلات کلان و غیرمولد در دستور کار شبکه بانکی و بدون نظارت بانک مرکزی انجام می‌پذیرد و در مقابل منابع لازم برای پرداخت وام‌های خرد حمایتی حوزه اشتغال مددجویان پرداخت نمی‌شود.

او در رابطه با انتظار مجلس از دولت در حوزه اقدام عملیاتی در حوزه تخصیص منابع و ابلاغ سهمیه‌ها خاطرنشان کرد: باید بانک مرکزی در سریع‌ترین زمان ممکن، سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را ابلاغ و بلافاصله اعتبارات لازم را نیز به شبکه بانکی تخصیص دهد تا فرآیند پرداخت وام اشتغال آغاز گردد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام اشتغال
خبرهای مرتبط
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد/ منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌ها تخصیص یابد
اصلاحات در روند پرداخت وام اشتغال در اولویت قرار گیرد
ابرتورم و فروپاشی اقتصادی رخ نداده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
آخرین اخبار
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد
نیازی به جوجه ریزی ماهانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه نداریم
بانک مرکزی هر چه سریع‌تر ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را انجام دهد