باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وام اشتغال یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از معیشت و تولید کوچک است، گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نباید صرفاً در حد ابلاغ بودجه باقی بماند. زمانی که منابع در قانون پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بانک مرکزی وظیفه دارند سازوکار عملیاتی پرداخت را بدون تأخیر فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه که امکان استفاده از این تسهیلات بانکی را دارند و در بودجه نیز صراحتا سهمیه این اقشار ضعیف جامعه تعیین شده است؛ مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند.

او افزود: امروز بخش زیادی از متقاضیان وام اشتغال، از جمله مددجویان و افراد دارای طرح‌های کوچک تولیدی و خدماتی، با بلاتکلیفی روبه‌رو هستند. برآورد‌ها از وجود بیش از ۳۰۰ هزار متقاضی مددجو در صف انتظار حکایت دارد؛ افرادی که بسیاری از آنان برای خرید ابزار کار، تأمین مواد اولیه، ایجاد کارگاه کوچک، راه‌اندازی مشاغل خانگی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی محدود، برنامه‌ریزی کرده‌اند و توانمندسازی این مددجویان عملا به دلیل توقف پرداخت وام اشتغال، به تاخیر افتاده است.

او در ادامه افزود: با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم و باید به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز بپردازیم، متاسفانه در حوزه تسهیلات حمایتی تیم بانک مرکزی به هیچ وجه مثبت عمل نکرده است. با گذشت شش ماه از سال هیچ مبلغی از این وام پرداخت نشده است و عملا عملکرد پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان در سال جاری صفر بوده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین انتظار ما از دولت این است که در شرایط فعلی که اقتصاد دچار رکود شده و وضعیت مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه نیز در وضعیت مناسبی از نظر درآمدی قرار ندارد؛ باید تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان را در اولویت پرداخت قرار دهد ولی متاسفانه پرداخت تسهیلات کلان و غیرمولد در دستور کار شبکه بانکی و بدون نظارت بانک مرکزی انجام می‌پذیرد و در مقابل منابع لازم برای پرداخت وام‌های خرد حمایتی حوزه اشتغال مددجویان پرداخت نمی‌شود.

او در رابطه با انتظار مجلس از دولت در حوزه اقدام عملیاتی در حوزه تخصیص منابع و ابلاغ سهمیه‌ها خاطرنشان کرد: باید بانک مرکزی در سریع‌ترین زمان ممکن، سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را ابلاغ و بلافاصله اعتبارات لازم را نیز به شبکه بانکی تخصیص دهد تا فرآیند پرداخت وام اشتغال آغاز گردد.