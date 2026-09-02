باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مصطفی ترابی، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: پیش از آغاز جنگ، با پیشبینی نیازهای احتمالی، قرارگاه «عترت فاطمه الزهرا(س)» را تشکیل دادیم و کمیتههای مختلف از جمله کمیته خدمترسانی در این قرارگاه فعال شدند.
وی با اشاره به اینکه مبنای فعالیت ما هستههای مقاومت بود افزود: تیمهای چابک پنجنفره با یک سرگروه مشخص تشکیل شدند تا در صورت اعلام نیاز، نیروها بتوانند در کوتاهترین زمان خود را به محل برسانند.
ترابی با اشاره به اینکه در حدود ۹ نقطه که مورد حمله قرار گرفته بود، توضیح داد: کمتر از یک ساعت پس از حادثه، تیمهای پیشرو جهادی در محل حضور پیدا کردند و در مرحله نخست، نیروهای امدادرسان وارد عمل شدند.
وی به مجری سیمای البرز گفت: این تیمها از افراد با تخصصهای مختلف تشکیل شده بودند و بعد از اینکه شرایط منطقه به ثبات نسبی می رسید، فراخوان به منظور حضور سایر گروههای جهادی و مردم انجام میشد.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی با اشاره به مشارکت دانشجویان بسیجی و مردم در این فعالیتها به مخاطبان سیمای البرز افزود: آواربرداری، پاکسازی و آمادهسازی محل از جمله اقداماتی بود که گروههای جهادی در آن مشارکت داشتند و متناسب با توان و امکانات خود، بخشی از کار را بر عهده میگرفتند.
وی یکی از گلایههای مردم آسیبدیده در ماههای نخست را مشخص نبودن روند دریافت تسهیلات و جبران خسارت عنوان کرد و گفت: مردم میخواستند بدانند برای دریافت کمک و تسهیلات باید به کجا مراجعه کنند، چه مراحلی را طی کنند و این روند چقدر زمان میبرد.
ترابی با اشاره به تجربه فعالیت گروههای جهادی در البرز، تهران و قشم گفت: برایِ هر واحد آسیبدیده پرونده مشخصی تشکیل شده بود و گروههای جهادی نیز بر اساس همان پرونده و متناسب با توان خود، بخشی از کار را انجام میدادند و پس از صورتجلسه، در مدت مشخص کار را تحویل میدادند.
وی در پایان خواستار پیشبینی سازوکار مشخص برای مواقع بحران شد و گفت: بهتر است از هماکنون برای واحدهای آسیبدیده پرونده و سازوکار مشخصی وجود داشته باشد تا در صورت تکرار چنین حوادثی، گروههای جهادی بدانند چه کاری، در چه محلی و با چه امکاناتی باید انجام دهند.