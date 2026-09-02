باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در برنامه هر هفته ۵۰ روستا؛ گامی بلند برای ایران آباد گفت: ما سال را با جنگ شروع کردیم و در یک شرایط سختی، آسیب‌های متعددی به تأسیسات آب و برق وارد شد و در حقیقت در حوزه صنعت آب و فاضلاب نیز متأسفانه در امان نبودیم از کینه‌توزی دشمن جنایتکار.

او افزود: حدود ۴۱۰ نقطه از تأسیسات ما آسیب دید که همکاران تلاش کردند، زحمت کشیدند و پایداری آب را در این شرایط حفظ کردند. همچنین ما همزمان با تابستان و اوج بار مصرف آب روبه‌رو بودیم و همکاران در اقصی نقاط کشور، در شهر‌هایی که دارای تنش آبی بودند، با پروژه‌هایی که اجرا کردند و بر اساس برنامه رصد و پایش و ناترازی که داشتیم، خوشبختانه تابستان را می‌شود گفت که عبور کردیم و ان‌شاءالله در یکی دو هفته آینده نیز مشکلی ایجاد نشود.

امینی ادامه داد: با وجود جنگ، تابستان و تنگنا‌های مالی، صنعت آب و فاضلاب تلاش شبانه‌روزی خودش را متوقف نکرد و خوشبختانه در هفته دولت حدود ۳۳ پروژه را به مدار بهره‌برداری آوردیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: حدود ۱۳ همت از این پروژه‌ها در بخش فاضلاب، ۱۱ همت از پروژه‌ها در بخش آبرسانی شهری شامل تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ و مخزن و ۸ همت از این پروژه‌ها در بخش روستایی بوده است.

او گفت: خوشبختانه این پروژه‌ها در هفته دولت با حضور دولتمردان و بخشی از این پروژه‌ها با حضور جنابعالی در استان‌های مختلف به بهره‌برداری رسید و ان‌شاءالله این پروژه‌ها بتواند سطح کیفیت خدمات در صنعت آب و فاضلاب را افزایش دهد.

امینی با اشاره به برنامه ویژه برای آبرسانی به روستا‌ها اظهار کرد: غیر از این پروژه‌ها، یک برنامه‌ریزی انجام دادیم؛ بر اساس دستوری که جنابعالی آقای وزیر دادید، برای بحث روستا‌ها یک برنامه ویژه داشته باشیم. با توجه به تأکیدی که جنابعالی داشتید، روستا‌ها را در اولویت کار خودمان قرار دادیم.

او افزود: تا تاریخ ۱۴۰۵/۶/۴ در قالب پویش «هر هفته ۵۰ روستا»، ۵۳۳ روستا را به بهره‌برداری رساندیم که این ۵۳۳ روستا، ۲۸۰ روستا توسط پیمانکاران بخش خصوصی و بخشی از این پروژه‌ها با مشارکت خیرین و بخشی نیز با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: روز گذشته نیز در کرمانشاه با حضور جنابعالی حدود ۶۱ روستا را آبرسانی کردیم که در شهر‌ها و روستا‌های مختلف انجام شد.

امینی گفت: امروز نیز بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با استاندار محترم کرمان داشتیم، قرار شد یک کار تحولی و یک کار ویژه در استان کرمان داشته باشیم. با توجه به عقب‌افتادگی تاریخی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار، واقعاً یک کار متفاوت انجام شد.

او تصریح کرد: علی‌رغم تنگنا‌های مالی، همکاران ما در صنعت آب و فاضلاب در بخش اجرایی، ۶۰ روستا کرمان را آماده بهره‌برداری کردند.

امینی با تشریح جزئیات این طرح گفت: این پروژه‌ها شامل یک رشته قنات که بهسازی و لایروبی شده، ۶ دهنه چشمه و ۳۲ حلقه چاه است که در این مدت حفر شده‌اند. همچنین ۳۰۲ کیلومتر لوله‌گذاری، ۵ باب ایستگاه پمپاژ و حدود ۴۰ مخزن با ظرفیت حدود ۴ هزار و ۴۶۰ مترمکعب اجرا شده است.

او افزود: این اقدامات در ۱۴ شهرستان استان کرمان انجام شده که بیشترین تعداد روستا در شهرستان جیرفت بوده است و پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در پایان گفت: تا پایان پاییز، ۲۹ پروژه فاضلاب در سطح کشور به بهره‌برداری می‌رسد و ۶ پروژه آب نیز به مدار بهره‌برداری وارد خواهد شد.