باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمد قربان‌پور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، اظهار کرد: میانگین بارندگی‌های استان در سال آبی گذشته ۲۷۱.۵ میلی‌متر و در دوره آماری بلندمدت ۳۶۰.۴ میلی‌متر بوده که آمار امسال رشد ۲۶.۷ درصدی (معادل ۹۶.۳ میلی‌متر) نسبت به بلندمدت و افزایش ۱۸۵.۲ میلی‌متری نسبت به سال آبی قبل را نشان می‌دهد.

رشد بارش‌ها در حوضه‌های دریاچه ارومیه و زاب / افت بارش در ارس

وی با تحلیل وضعیت حوضه‌های آبریز سه‌گانه استان افزود: حوضه زاب بیشترین میزان دریافت نزولات جوی با میانگین ۱۱۹۶.۱ میلی‌متر را ثبت کرده که در مقایسه با سال قبل ۱۰۵.۵ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۵۵.۱ درصد افزایش داشته است.

قربان پور گفت: حوضه دریاچه ارومیه با میانگین بارندگی ۳۹۲.۷ میلی‌متر، نسبت به سال گذشته ۶۷.۵ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۲.۱ درصد رشد را تجربه کرده است و در حوضه ارس نیز میانگین بارش‌ها به ۲۴۰.۷ میلی‌متر رسید که هرچند نسبت به سال قبل رشد ۳۰.۵ درصدی داشته، اما نسبت به دوره بلندمدت ۱۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سردشت و پیرانشهر در صدر؛ شوط و خوی کم‌بارش‌ترین‌ها

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با تشریح وضعیت ایستگاه‌های شهرستانی تصریح کرد:

بیشترین میزان بارندگی تجمعی در میان شهرستان‌های استان متعلق به سردشت با ۱۲۷۲.۹ میلی‌متر و پیرانشهر با ۱۱۱۹.۲ میلی‌متر بوده است که به‌ترتیب رشد ۵۱.۲ و ۵۹.۸ درصدی را نسبت به دوره بلندمدت ثبت کرده‌اند. همچنین شهرستان اشنویه با ۸۰۳.۷ میلی‌متر بارندگی، افزایش چشمگیر ۸۱.۹ درصدی نسبت به بلندمدت داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمترین میزان بارش ثبت‌شده در سال آبی جاری مربوط به شهرستان‌های شوط با ۱۶۲.۳ میلی‌متر و خوی با ۱۹۴.۵ میلی‌متر است. در ایستگاه مرکز استان نیز بارش تجمعی به ۳۴۲.۱ میلی‌متر رسیده که حکایت از افزایش ۴۷.۷ درصدی نسبت به سال قبل و رشد ۵.۱ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت دارد.