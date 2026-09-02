باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای تغییر نام دریاچه انتاریو و اعمال تعرفه‌های اضافی بر کانادا را رد می‌کنند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط ایپسوس با همکاری رویترز، ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان با تغییر نام مخالف بودند، در حالی که تنها ۱۴ درصد از آن حمایت کردند و ۲۱ درصد نیز اظهار بی اطلاعی کردند که نشان دهنده کاهش محبوبیت این سیاست‌ها حتی در محافل جمهوری خواهان است.

این نظرسنجی شکاف حزبی آشکاری را نشان داد، به طوری که تنها یک سوم جمهوری‌خواهان (۳۳ درصد) این فرمان اجرایی را تأیید کردند، در حالی که ۴۳ درصد با آن مخالف بودند. تنها ۶ درصد از دموکرات‌ها از این اقدام حمایت کردند، در حالی که ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان، آمریکا را مسئول اصلی اختلاف تجاری با کانادا دانستند.

این نتایج در بحبوحه تشدید جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ بر انواع کالا‌های کانادایی پس از شکست مذاکرات تجاری، حاصل شده است.

کانادا نیز با اعمال تعرفه‌های مشابه «دلار در برابر دلار» که از ۸ سپتامبر اجرایی شد، تلافی کرد و ترامپ تهدید کرد که از ژانویه تعرفه‌های کالا‌های دیگری مانند خودرو و فولاد را به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. این اقدام مورد حمایت ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان و مخالفت ۵۷ درصد از آنها قرار گرفت.

علیرغم تشدید درگیری، ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان تمایل خود را برای دادن امتیاز به کانادا ابراز کردند، حتی اگر واشنگتن به بیشتر خواسته‌هایش نرسد، در حالی که ۲۵ درصد موضع قاطع را ترجیح دادند.

۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان انتظار داشتند که تعرفه‌ها بر وضعیت مالی شخصی آنها تاثیر منفی بگذارد، در حالی که تنها ۴ درصد پیش‌بینی تاثیر مثبت داشتند. در همین حال، اقتصاددانان هشدار دادند که با توجه به وابستگی صنعت کانادا به قطعات آمریکایی، تعرفه‌ها هزینه مستقیمی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شوند.

منبع: هیل