باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه هر هفته ۵۰ روستا گامی بلند برای ایران آباد گفت: نباید قطع برق موجب قطعی آب شود؛ لذا باید از طریق توسعه فیدر، ژنراتور و ابزارهای دیگر این مهم دنبال شود؛ این موضوع در نقشه راه وزارت نیرو است ما نباید به هیچ عنوان دیگر این مشکلی را داشته باشیم مردم بدانند همکاران ما این موضوع را دنبال می‌کنند.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت دسترسی به آب شرب در کشور گفت: نکته دیگری که خیلی مهم است، به نظر من این است که ما بدانیم استاندارد جهانی در تأمین و برخورداری از آب شرب متوسط در منطقه ما ۷۴ درصد است، اما خدا را شاکر هستیم که به برکت انقلاب اسلامی خدمات ارزشمندی صورت گرفته است.

او اظهار کرد: از جمله این خدمات این است که در شهر‌ها بیش از ۹۹ درصد شهر‌های ما از این نعمت برخوردار هستند و روستا‌های ما هم از این عدد گذر کرده‌اند که این شاخص بسیار مبارک و خوبی است.

علی‌آبادی افزود: اگر چنانچه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مجلس اجرا شود، ۱۰۰ درصد روستا‌های ما هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. ما امسال، یعنی قرار بوده در برنامه هفتم، ۱۰ هزار روستا را تحت پوشش بگیریم.

او گفت: ما بدون تردید تا پایان امسال ان‌شاءالله به تمام اهداف برنامه خواهیم رسید؛ یعنی در حالی که هنوز برنامه را تمام نکردیم، اهدافش را محقق خواهیم کرد.

وزیر نیرو ادامه داد: الان هم که خدمت شما هستم، ما از عدد ۵ هزار عبور کرده‌ایم و به این شاخص باارزش رسیده‌ایم. ما دیروز در استان کرمانشاه ۶۱ روستا را بهره‌مند کردیم و امروز الحمدلله در کرمان ۶۰ روستا را بهره‌مند می‌کنیم و تا پایان امسال هم به مردم قول می‌دهیم که از این عدد عبور می‌کنیم و عملاً کل ۱۰ هزار روستای برنامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به شرایط آبی کشور تأکید کرد: نکته آخری که به نظرم باید به مردم عزیزمان تأکید کنم، این است که بالاخره ما در یک سرزمین خشک و نیمه‌خشک هستیم و از نعمت آب چندان برخوردار نیستیم. این اقتضا می‌کند که ما در هر زمینه‌ای که به هر نحوی عمل می‌کنیم، در این زمینه بایستی به‌شدت در مراقبت از اسراف و پرهیز از اسراف، خلاصه تلاش کنیم.

وی افزود: این نکته‌ای است که من متواضعانه از مردم عزیزم خواهش می‌کنم؛ کما اینکه ثابت کردند در برق، امسال ما به شاخص‌های بسیار خوبی نزدیک شدیم. ما سال گذشته سه درصد کاهش مصرف داشتیم و امسال را تجربه کردیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: با وجود اینکه در جنگ هستیم و تعدادی از نیروگاه‌های ما آسیب دید، اما اگر آنها را خارج بکنیم، سه درصد را مردم ما رعایت کردند تا ما بتوانیم برق بیشتری به صنایع بدهیم که خواست دولت است دولت هدفش این است که برق صنایع را با اولویت تأمین کند. خب شرایط سختی است و ان‌شاءالله این شرایط سخت را پشت سر می‌گذاریم؛