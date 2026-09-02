کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامک عزیز کریمی مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد گفت: امسال تولید جو کشور به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسیده، هرچند جمع‌ بندی نهایی آمار تولید با توجه به پایان برداشت در مناطق سردسیر هنوز انجام نشده است.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز سالانه کشور به جو، افزود: نیاز کشور بر اساس میانگین تولید و واردات در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، حدود ۶ تا ۶.۵ میلیون تن بوده که به طور معمول ۲.۵ تا ۳ میلیون تن آن از محل واردات تامین می‌شد.

به گفته وی، سال گذشته حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن جو وارد کشور شد اما با افزایش تولید داخلی در سال جاری در صورت لحاظ نکردن نیاز مربوط به ذخایر راهبردی میزان واردات مورد نیاز، می‌تواند به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یابد.

عزیزکریمی، ارزش ارزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش تولید جو را حدود ۴۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان تولید داخلی نیاز به واردات همین مقدار محصول را کاهش داده و به همین میزان صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد می‌کند.

وی، افزایش سطح زیرکشت و رشد عملکرد در واحد سطح را دو عامل اصلی افزایش تولید جو بیان کرد و گفت: سطح زیرکشت این محصول حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و عملکرد در مزارع دیم نیز حدود ۶۰ درصد و در اراضی آبی حدود ۲۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بارندگی‌های مناسب در پایان فصل و به‌ ویژه فروردین‌ ماه در افزایش عملکرد مزارع دیم موثر بود، اما افزایش تولید فقط ناشی از شرایط اقلیمی نیست و مدیریت مزرعه، تأمین نهاده‌ها، تغذیه مناسب و مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها نیز نقش مهمی داشته است.

وی ادامه داد: اطمینان کشاورز از قیمت مناسب محصول و خرید آن، انگیزه لازم برای افزایش بهره‌ وری را ایجاد می‌کند، زیرا کشاورز زمانی برای مصرف به‌موقع کود، مبارزه با علف‌های هرز و اجرای توصیه‌های فنی هزینه می‌کند که از اقتصادی بودن تولید اطمینان داشته باشد.

عزیزکریمی با بیان اینکه ظرفیت خودکفایی در تولید جو در کشور وجود دارد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری مناسب و حمایت اقتصادی از تولید این محصول انجام شود، می‌توان در یک دوره سه‌ساله به خودکفایی جو دست یافت.

وی مهم‌ترین شرط تحقق این هدف را صرفه اقتصادی تولید، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و توسعه کشت قراردادی دانست و افزود: اگر کشاورز اطمینان داشته باشد محصول او در زمان مناسب و با قیمت مناسب خریداری می‌شود، انگیزه بیشتری برای رعایت توصیه‌های فنی و افزایش عملکرد خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر کشت قراردادی جو به معنای واقعی و در مقیاس گسترده شکل نگرفته و عمده قراردادهای موجود محدود به تامین بذر یا قراردادهای مستقیم برخی دامداری‌ها با کشاورزان است.

وی افزود: طرحی برای توسعه کشاورزی قراردادی ارائه شده که جو نیز در کنار دانه‌های روغنی و ذرت در آن قرار دارد و اجرای آن می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات این محصولات کمک کند.

عزیزکریمی جو را از محصولات اساسی کشور دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد جو تولیدی در کشور در خوراک دام و طیور مصرف می‌شود و از این طریق، این محصول نقش مهمی در تأمین پروتئین حیوانی و امنیت غذایی دارد.

وی تصریح کرد: افزایش تولید داخلی جو علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند نیاز ارزی کشور برای تأمین خوراک دام و طیور را نیز کاهش دهد.