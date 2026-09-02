پاکستان با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، بر ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری و بازگشت ایران و آمریکا به مسیر مذاکره تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پاکستان امروز چهارشنبه با تاکید بر ادامه تلاش‌هایش برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها، خوش‌بینی خود را مبنی بر اینکه آمریکا و ایران می‌توانند علی‌رغم رویارویی‌های نظامی مجدد بین دو طرف، به مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره بازگردند، تایید کرد.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشورش «همچنان نگران این تشدید تنش‌ها» است و تحولات اخیر را «نامطلوب» توصیف کرد.

در همین زمینه، این مقام پاکستانی خاطرنشان کرد که سفر ماه گذشته عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، با توجه به تشدید تنش‌های مربوط به منطقه، به دستیابی به «حرکت قابل توجه» در موضوع تنگه هرمز کمک کرده است.

شایان ذکر است که آمریکا به یک عروسی در سریک حمله کرد که منجر به ده‌ها زخمی و شهادت ۵ نفر از جمله یک کودک شد.

در پاسخ، سپاه پاسداران ایران یک اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن، معروف به «کمپ تیتان»، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و اعلام کرد که در این حمله تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی به هلاکت رسیدند و «تعدادی از تلسیسات مهم و بالگرد‌های تهاجمی دشمن» منهدم شدند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ با ایران ، حمله به ایران ، بدعهدی آمریکا
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