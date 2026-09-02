پلیس گیلان از پایان نگرانی خانواده صومعه‌سرایی با پیدا شدن دختر ۱۳ ساله شان در یکی از شهرستان‌های استان البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: در پی اعلام مفقودی دختری نوجوان در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی، محل حضورش در منزل یکی از آشنایانش در یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی شد.

او افزود: این نوجوان که به مدت ۲ روز مفقود شده بود در صحت و سلامت پیدا شده است و مأموران انتظامی به استان البرز اعزام شدند تا دختر صومعه‌سرایی را به گیلان بازگردانند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا بر اهمیت توجه به مسائل روحی و روانی نوجوانان تأکید و تصریح کرد: خانواده‌ها در صورت بروز اختلاف و تنش، از ظرفیت مشاوران استفاده کنند تا از تشدید مشکلات و ایجاد نگرانی و تشویش در خانواده و جامعه جلوگیری شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، نوجوان گمشده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
هر روز میوه های رنگارنگ . جدیدی را از درخت زن زندگی آزادی میبینیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
یادش بخیر دوره ما دهه شصتی ها در سن ۱۳ سالگی حتی رومون نمیشد سبيل تازه در اومده رو بتراشیم حالا دختر۱۳ ساله از خونه فرار میکنه...چه اوضاع اجتماعی و فرهنگی خراب و بحرانی کشور گرفتار شده.
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
واقعا کمتر بچه ها را میتونی ببینی به درس و علم آموزی و پیشرفت اهمیت بدهند الان هرچی لخت تر و آرایش بیشتر شده نقطه پیشرفت بچه ها،متاسفانه فرهنگ سازی و معرفی نخبگان شده درحد کتاب و دانشگاه و جامعه اون حقش در قبال این فرزندان فراموش کرده و بیشتر رها شدگی هست
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