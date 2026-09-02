باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: در پی اعلام مفقودی دختری نوجوان در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی، محل حضورش در منزل یکی از آشنایانش در یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی شد.

او افزود: این نوجوان که به مدت ۲ روز مفقود شده بود در صحت و سلامت پیدا شده است و مأموران انتظامی به استان البرز اعزام شدند تا دختر صومعه‌سرایی را به گیلان بازگردانند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا بر اهمیت توجه به مسائل روحی و روانی نوجوانان تأکید و تصریح کرد: خانواده‌ها در صورت بروز اختلاف و تنش، از ظرفیت مشاوران استفاده کنند تا از تشدید مشکلات و ایجاد نگرانی و تشویش در خانواده و جامعه جلوگیری شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان