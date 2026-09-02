باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران، امروز در حاشیه بازدید از بیستونهمین نمایشگاه الکامپ و در گفتوگو با خبرنگاران، توسعه خدمات مبتنی بر دادهها و تصاویر ماهوارهای را یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان فضایی عنوان کرد.
وی گفت در همین راستا پروژههای متعددی در وزارت ارتباطات تعریف شده که پروژه ملی «جینف» از جمله مهمترین آنها به شمار میرود.
به گفته سالاریه، اجرای این پروژه با محوریت شرکت ملی پست و مشارکت دستگاههای مختلف در حال انجام است و در آن، بهروزرسانی و تطبیق آدرسها و کدهای پستی دنبال میشود. در این میان، تصاویر ماهوارهای نیز نقش مهمی در بهروزرسانی نقشهها ایفا میکنند.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران از دادهها و تصاویر ماهواره خیام استفاده میکنند و دقت مناسب این تصاویر، ظرفیت قابلتوجهی برای بهروزرسانی نقشههای کشور فراهم کرده است.
وی با اشاره به تفاهمنامه سازمان فضایی با شرکت ملی پست گفت: بر اساس این همکاری، تصاویر ماهواره خیام در اختیار شرکت ملی پست قرار میگیرد. همچنین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشهبرداری کشور نیز از این دادهها برای بهروزرسانی نقشههای خود استفاده میکنند.
سالاریه ادامه داد: تاکنون مناطقی از کشور که فاقد تصاویر و نقشههای جدید بودند، با استفاده از دادههای ماهواره خیام پوشش داده شدهاند. حتی تصاویر مناطقی که حدود ۵۰ سال بهروزرسانی اطلاعاتی نداشتند نیز تهیه و در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفته است.
وی همچنین از برنامه برای تحویل ۲۵ درصد دیگر از تصاویر مناطق نیازمند بهروزرسانی خبر داد و گفت این دادهها نیز در اختیار شرکت ملی پست قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود از آمادهسازی تفاهمنامهای جدید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.
سالاریه گفت همکاری میان دو مجموعه در سالهای گذشته نیز وجود داشته است، اما در قالب تفاهمنامه جدید، دادهها و تصاویر ماهوارهای بهصورت سیستماتیکتر و در چارچوبی منظمتر در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار میگیرد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در حوزه بهروزرسانی نقشهها دارای مأموریت و تکلیف است و این همکاری در مسیر اجرای پروژه ملی جینف دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان فضایی ایران درباره برنامههای ساخت و توسعه ماهوارههای کشور نیز اظهار کرد: پروژههای مختلفی در حوزه ساخت ماهواره در حال پیگیری است و سازمان فضایی مطابق برنامههای پیشبینیشده، روند اجرای این پروژهها را دنبال میکند.
وی درباره منظومه ماهوارهای شهید سلیمانی گفت: این منظومه از ۲۴ ماهواره تشکیل میشود و مأموریت آن ارائه خدمات ارتباطی با حجم کم یا باریکباند است. به گفته سالاریه، امسال رونمایی از نمونههای جدید این منظومه و برنامهریزی برای پرتاب آنها در دستور کار قرار دارد.
سالاریه همچنین از پیگیری پروژههای دیگری همچون ماهواره پارس۳، ناهید۳ و ماهوارههای سنجشی در پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد.
وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در صنعت فضایی کشور گفت: طی سالهای گذشته فعالیتهای مناسبی در این بخش شکل گرفته است و نمونه دوم ماهواره کوثر نیز سال گذشته به فضا پرتاب شد. نمونههای پیشرفتهتر این ماهواره و پروژههای ماهوارهای دیگر نیز قرار است در آینده نزدیک و از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار شوند.
سالاریه درباره زمان پرتاب ماهوارههایی که مراحل آمادهسازی خود را پشت سر گذاشتهاند، گفت: ماهوارههای متعددی در صف پرتاب قرار دارند، اما معمولاً زمان دقیق پرتاب تا نزدیک شدن به مرحله اجرا اعلام نمیشود.
وی علت این موضوع را ضرورت انجام آزمایشهای مختلف برای اطمینان از سازگاری ماهواره و پرتابگر عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده هرگونه مسئله فنی در جریان این آزمایشها، ابتدا باید ایرادات برطرف شود.
رئیس سازمان فضایی ایران در ادامه گفت: ماهواره پارس۲ که در سال ۱۴۰۳ رونمایی شد، اکنون آماده پرتاب است. همچنین منظومه شهید سلیمانی که نمونه نخست آن سال گذشته رونمایی شد، با آمادهسازی نمونههای جدید در وضعیت آمادگی برای پرتاب قرار دارد و تعدادی از این نمونهها نیز امسال رونمایی خواهند شد.
وی درباره وضعیت پارس۱ نیز توضیح داد: این ماهواره که در سال ۱۴۰۳ رونمایی شد، اکنون در مرحله ارتقا و بهبود قرار دارد و براساس نتایج آزمایشهای پیشین، اصلاحات مورد نیاز روی آن در حال انجام است.
سالاریه تأکید کرد: برخی ماهوارهها در مرحله انجام آزمایشهای نهایی و تست سازگاری با پرتابگر قرار دارند و تعدادی دیگر نیز در نوبت انجام این آزمایشها هستند.
رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سه ماهوارهای که زمستان سال گذشته پرتاب شدند، گفت: ماهواره پایا فعال است و تصاویر دریافتی از آن در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی درباره نمونه دوم ماهواره کوثر نیز اظهار کرد: فرآیند دریافت تصاویر این ماهواره از سمت زمین بهطور کامل انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک امکان دسترسی و بهرهبرداری از تصاویر آن فراهم شود.
سالاریه درباره ماهواره ظفر۲ نیز گفت: بخش عمده آزمایشهای این ماهواره انجام شده است، اما برخی مسائل فنی در ارتباط با آن به وجود آمده که تلاش برای برطرف کردن آنها همچنان ادامه دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد نمونه دوم ماهواره کوثر نیز در آیندهای نزدیک وارد مرحله دریافت و بهرهبرداری از تصاویر شود.