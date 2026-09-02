۶ تن از مجروحان حمله تروریستی آمریکا به مراسم عروسی سیریک در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:جنایت ارتش تروریستی آمریکا در سیریک ۶۸ تن مجروح و ۴ شهید برجای گذاشت که ۳۰ تن اکنون در بیمارستان میناب بستری هستند و ۶ تن دیگر هم با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به سر می‌برند.

یاسر خوانچه مهر افزود:۱۹ تن از مجروحان جنایت ارتش تروریستی آمریکا در سیریک، کودکان کمتر از ۱۰ سال هستند.

وی گفت: از این ۱۹ تن کودک زیر ده سال، هفت تن پسر و بقیه دختر هستند.

مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در حملات دیشب به هرمزگان همچنین ۶ تن در جزیره لاوان و ۴ تن نیز در جزیره قشم مجروح شدند که حال عمومی آنها خوب است.