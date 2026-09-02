۶ تن از مجروحان حمله تروریستی آمریکا به مراسم عروسی سیریک در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:جنایت ارتش تروریستی آمریکا در سیریک ۶۸ تن مجروح و ۴ شهید برجای گذاشت که ۳۰ تن  اکنون در بیمارستان میناب بستری هستند و ۶ تن دیگر هم با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به سر می‌برند.

یاسر خوانچه مهر افزود:۱۹ تن از مجروحان جنایت ارتش تروریستی آمریکا در سیریک، کودکان کمتر از ۱۰ سال هستند.

وی گفت: از این ۱۹ تن کودک زیر ده سال، هفت تن پسر و بقیه دختر هستند.

مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در حملات دیشب به هرمزگان همچنین ۶ تن در جزیره لاوان و ۴ تن نیز در جزیره قشم مجروح شدند که حال عمومی آنها خوب است.

برچسب ها: اورژانس 115 ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بازسازی پل آسیب‌دیده «گریوه» بندرعباس تا پایان هفته جاری
جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک
۴ شهید در حمله به منطقه مسکونی کوهستک سیریک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بازسازی پل آسیب‌دیده «گریوه» بندرعباس تا پایان هفته جاری
حال ۶ تن از مجروحان سیریک وخیم است
آب شیرین‌کن بندرلنگه و کنگ، کام ۵۸ هزار نفر را شیرین کرد