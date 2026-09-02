باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی در خصوص جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۳۵ بسته انواع بیسکویت و شکلات خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و به‌دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی، تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط محموله مکشوفه، به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: همچنین شعبه بابت حمل کالای قاچاق، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دیگر به حکم صادره افزود تا در مجموع، متخلف به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شود.

نجف‌زاده با اشاره به نحوه کشف این محموله گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان این اقلام قاچاق را در جریان رصد و پایش خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت‌بار کشف کرده و پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا خط تلفن ۱۳۵ گزارش دهند.