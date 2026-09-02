اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف دختران زیر ۲۰ سال با حضور ۴۰ گلفر از ۱۰ استان در زمین گلف آیلند در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف ویژه رده‌سنی زیر ۲۰ سال دختران با حضور ۴۰ گلفر از ۱۰ استان از تاریخ ۹ شهریورماه در زمین گلف سرزمین ایرانیان (آیلند) آغاز شده و تا ۱۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت. لیلا سربازی به‌عنوان مربی مسئولیت آموزش و استعدادیابی گلفر‌های زیر ۲۰ حاضر در اردو را برعهده دارد و مصطفی شهرکی به‌عنوان ناظر فدراسیون اردو را زیر نظر دارد.



سربازی در تشریح کم و کیف برگزاری اردوی آموزشی- استعدادیابی گلف گفت: این طرح هرساله به همت فدراسیون گلف در قالب آموزش، استعدادیابی و اسکورگیری و در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود. امسال نیز اردوی آموزشی- استعدایابی دختران زیر ۲۰ با حضور ۴۰ بازیکن از استان‌های تهران، سمنان، اصفهان، قم، خوزستان، خراسان و... درحال برگزاری است. در این اردو علاوه بر آموزش و استعدادیابی، به لحاظ اخلاقی نیز بازیکنان را زیر نظر داشتیم. چرا که گلف، رقابتی برمبنی ارزش‌های اخلاقی است و بنابراین اخلاق بازیکنان هم برای ما بسیار مهم است.



وی افزود: در روز‌های اول و دوم اردو، ضمن ارائه نکات آموزشی، استایل و سوئینگ بازیکنان را بررسی و اشکالات را رفع کردیم. امروز و در سومین روز از برگزاری اردو، بازیکنان، مطالب آموزش داده شده را تمرین و اجرا کردند و در ادامه، مسابقه غیررسمی برگزار کردیم تا استرس رقابت اصلی که فردا و پس فردا بین بازیکنان برگزار خواهد شد، برطرف شود. در واقع ۲ روز پایانی اردو، روز‌های اسکورگیری است و نتایج اسکور‌ها طی گزارشی به فدراسیون ارائه می‌شود تا با صلاح‌دید فدراسیون، اردوی تمرینی مجدد برای مستعدان برگزار شود. نکته حائز اهمیت این‌که اگر هیات‌های استانی بتوانند بازیکنان مستعد خود را به‌روزرسانی کرده و در شرایط تمرینی نگه‌دارند، اتفاق بسیار مثبت و مهمی در گلف رقم خواهد خورد.



سربازی با تاکید بر این که در این اردو سعی شده تا عدالت در حق تمام بازیکنان رعایت شود گفت: از دیدن این تعداد بازیکنان مستعد در اردو شگفت‌زده شدم. آن چه در اردوی اخیر دختران بسیار خوش‌حال کننده بود، حضور بازیکنانی است که تازه گلف را شروع کرده‌اند، اما استعداد‌های زیاد و مضاف بر آن علاقه فراوانی به گلف دارند.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم زیرساخت‌های گلف کشور را با برگزاری اردو‌های مکرر در بخش بانوان تقویت کنیم. اگر به همین منوال پیش‌رویم و روی بازیکنان مستعد و علاقه‌مند سرمایه‌گذاری کنیم و اردو‌های مکرر داشته باشیم، قطعا پتانسیل گلف بانوان ایران در آینده رشد چشم‌گیری خواهد داشت.