روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از انفجار و توقف ۲ نفتکش متخلف پس از ورود به معبر مین‌گذاری‌شده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۸ خود اعلام کرد: مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهام بخش ملت‌ها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بار‌ها در تجاوز به کشور‌های مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازی‌ها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است.

سپاه در اطلاعیه‌ای خود آورده است: با این مانور‌های سنگدلی، کنترل نیرو‌های ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد. ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مین گذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز ، مین دریایی
خبرهای مرتبط
هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا در مورد تداوم شرارت در منطقه
انهدام آشیانه‌ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در اردن در پی حمله سنگین موشکی سپاه
سپاه پاسداران: سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در اربیل را منهدم کردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
مردم ایران 🇮🇷
۱۶:۵۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین،امیدوارم آزادگان جهان از خواب برخيزند و رژیم صهیونیستی تروریستی کودک کش تمام سرانشان از نتانیاهوی کفتار پیر، کاتس حیوان،بن گویر گرگ احمق را به درک واصل کنند تا فلسطین و خاورمیانه آزاد شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باریکلا سپاه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ناوگان آمریکایی را تو خلیج فارس هدف قرار دهید بجای پادگان ها که معلوم نیست کسی اونجا باشه یا نباشه
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ناو غرق کنید زبانمان مو در آورد.
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
زنده باد بچه ها ی سپاه پاسداران رو ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲
۱۵
پاسخ دادن
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات
خیانت مجدد پهلوی به ایران با ارسال سیگنال حمله اتمی