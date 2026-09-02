سهم سدها در تامین آب مشهد ۲۵ درصد است

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اسماعیلیان گفت: هم اینک موجودی آب در سدهای مشهد ۳۵ میلیون متر مکعب است. سدهای کارده، ارداک و دوستی در مدار هستند اما از سد طرق برداشتی صورت نمی‌گیرد و از مدار خارج شده است.

وی بیان کرد: در هفته جاری با کاهش گرمای هوا میزان افت مخازن سدها کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: هرچند که طبق پیش‌بینی ها پاییز امسال میزان بارش‌ها بیشتر از نرمال خواهد بود، اما میزان خشکسالی به حدی است که همچنان باید منابع موجود حفظ و مدیریت مصرف مورد توجه باشد.

اسماعیلیان گفت: در سیلاب اردیبهشت ۱۴۰۳ در مشهد حدود ۷۰ میلیون متر مکعب آب از طریق کشف رود خارج شد اما امسال خوشبختانه سد «شوریجه» آماده آبگیری است و در صورت بروز بارش‌های سیلابی، این آب ذخیره خواهد شد.