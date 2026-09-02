روابط عمومی سپاه ‌کرمانشاه از شهادت چهار تن از رزمندگان هوافضای سپاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا ‌خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: چهار تن از رزمندگان جان‌برکف هوافضای سپاه در جریان حمله رژیم سفاک و تروریستی آمریکا به نقاطی از استان کرمانشاه، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این اطلاعیه آمده است: شهیدان «رضا محمدی»، «شهرام جعفری»، «علیرضا شکیبا» و «جعفر کهریزی» در جریان این تجاوز دشمن آمریکایی، جان عزیز خود را در طبق اخلاص نهاده و به مقام والای شهادت دست یافتند.این رزمندگان سرافراز در حین انجام وظیفه و دفاع از حریم انقلاب اسلامی و مرزهای عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، به کاروان عظیم شهیدان راه حق پیوستند.

برچسب ها: شهدا ، حمله آمریکا
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