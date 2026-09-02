باشگاه خبرنگاران جوان - احمد گواری در ارتباط با اهم اقدامات انجام شده از سوی این فدراسیون طی یکسال گذشته با توجه به برنامه‌های تعریف شده و حمایت‌های وزارتخانه و شخص وزیر ورزش و جوانان، اظهار کرد: تمام تلاش خود را به کار بستیم تا فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با برنامه‌ریزی منسجم و اثرگذار مبتنی بر توسعه همه‌جانبه گام بردارد و در همین راستا فعالیت‌های فدراسیون شامل بخش‌های مختلفی از جمله افزایش رسمی جمعیت مخاطب فدراسیون با افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته که از بیمه پزشکی ورزشی برخوردار هستند، برگزاری مسابقات سراسری و استانی، توسعه ورزش عمومی و پایه‌ریزی برای توسعه ورزش قهرمانی، توسعه آموزش و پژوهش، استعدادیابی در رد‌ه‌های سنی مختلف و حضور در عرصه‌های بین‌المللی با اعزام‌های برون مرزی، است.

آمادگی جسمانی دومین فدراسیون پرمخاطب ایران شد

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با تاکید بر نگاه ویژه و خاص وزیر ورزش و جوانان به افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته فدراسیون‌های ورزشی که از بیمه پزشکی ورزشی برخوردار هستند، اعلام کرد: فدراسیون در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رتبه سوم را بین تمامی فدراسیون‌های ورزشی کسب کرد و در سال ۱۴۰۴ توانست با وجود شرایط پیش آمده برای کشور و جنگ تحمیلی سوم، تعداد ورزشکاران سازمان یافته را از حدود ۴۶۲ هزار نفر به حدود ۵۱۰ هزار برساند و رشد ۱۲.۱ درصدی را تجربه کند و رتبه دوم را بین بیش از ۵۰ فدراسیون ورزشی به خود اختصاص دهد.

تدوین برنامه‌های راهبردی ۴ و ۸ ساله

گواری با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های راهبردی چهار و هشت ساله فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، اظهار کرد: طابق آمارها، فعالیت بدنی تقریبا از سبد خانوار‌ها حذف شده است در حالی که کم‌تحرکی یکی از عوامل اصلی بسیاری از بیماری‌های شایع غیرواگیر و مرگ‌ومیر‌ها محسوب می‌شود. متاسفانه حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور دچار کم‌تحرکی هستند که سهم زنان در این میان چشمگیرتر است و به همین دلیل نیازمند توجه نهاد‌های متولی در زمینه کم‌تحرکی و فعالیت‌های عمومی جهت افزایش سلامت آحاد جامعه هستیم و یکی از حوزه‌های موثر و ضروری آمادگی جسمانی و تندرستی است که به قشر و گره سنی خاصی، محدود نیست و در واقع همه جمعیت کشور با هر شغل و سنی نیازمند داشتن آمادگی جسمانی و تندرستی مطلوب و متناسب با کار و فعالیت خود هستند و با تدوین برنامه‌های چهارساله و هشت ساله تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا در مسیر توسعه ورزش عمومی، مقابله با کم‌تحرکی و توسعه ورزش قهرمانی، گام برداریم

برگزاری رویداد‌های بزرگ چند رشته‌ای؛ ابتکار عمل فدراسیون

فدراسیون طی چند سال گذشته با برگزاری رویداد‌های چند رشته‌ای تحت عنوان «المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی» که تا کنون ۳ دوره آن برگزار شده و همچنین نخستین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی طی سال جاری، در مسیر چنین رویداد‌های بزرگ چند رشته‌ای گام برداشته و شرایطی را فراهم کرده که طی یکسال و در ۲ رویداد، بیش از ۲۰۰۰ ورزشکار مرد و زن از سراسر کشور گرد هم می‌آیند و در بیش از ۱۰ رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند.

اعزام‌های برون مرزی با حمایت وزارت ورزش و جوانان

اعزام تیم ملی فانکشنال فیتنس به مسابقات قهرمانی آسیا عربستان، اعزام تیم ملی کلستنیکس و ورزش‌های خیابانی به مسابقات جهانی روسیه و اعزام تیم ملی کتل‌بل به مسابقات جهانی روسیه طی سال گذشته مدنظر قرار گرفت و با کسب مدال طلای تیمی دو نفره فانکشنال فیتنس مردان و کسب مدال برنز مسابقات جهانی کتل بل، همراه بود. همچنین در سال جاری اعزام تیم ملی فانکشنال فیتنس به مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان ۲۰۲۶ را داشتیم که با اعزام ۱۵ ورزشکار همراه بود و تیم‌های ملی بانوان و آقایان توانستند با کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره انفرادی در بخش آقایان و بانوان و نیز کسب یک مدال طلای تیمی آقایان و یک برنز تیمی بانوان به مقام نایب قهرمانی، دست یابند و برای نخستین بار به مقام نایب قهرمانی در آسیا برسیم.

آمادگی جسمانی و تندرستی در منزل هدف فدراسیون طی یکسال گذشته

گواری در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی این فدراسیون در راستای افزایش سلامت عمومی آحاد جامعه جامعه اشاره کرد و گفت: رشته‌های زیرمجموعه این فدراسیون کم‌هزینه و در دسترس هستند و سال گذشته نیز برنامه «آمادگی جسمانی و تندرستی در منزل» با زحمات صورت گرفته و حمایت رسانه‌ها بازخورد بسیار مثبتی داشت و برنامه داریم این طرح را با حمایت وزارت ورزش و جوانان و با جدیت بیشتری به عنوان یکی از اهداف بزرگ فدراسیون در سال جاری ادامه دهیم و شاهد تربیت یک مربی در هر خانواده باشیم.

برگزاری ۱۳۳۷ دوره آموزشی طی سال ۱۴۰۴

وی درباره فعالیت‌های آموزشی صورت گرفته از سوی فدراسیون، خاطرنشان کرد: با وجود ماه رمضان و جنگ تحمیلی سوم که بر فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی طی سه ماهه پایانی سال اثرگذار بود، در حوزه دوره‌های مربیگری، داوری، کارگاه‌ها، سمینار‌های همسان‌سازی و تربیت مدرس ۱۳۳۷ دوره برگزار کردیم و نسبت به سال گذشته رشد داشتیم. آموزش یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار آمادگی جسمانی و تندرستی است و برگزاری دوره‌های آموزشی و دانش‌افزایی، توجه به ارتقای سطح علمی مربیان و تلاش برای نزدیک‌شدن به استاندارد‌های روز محتوایی یکی از اولویت‌های فدراسیون بوده است چرا که امروز ورزش کشور به مربیانی نیاز دارد که علاوه بر تجربه عملی، از دانش علمی و به روز نیز برخوردار باشند و در عین حال این دوره‌ها می‌تواند در سواد حرکتی و افزایش فعالیت عمومی نقش موثری داشته باشد.

توسعه آمادگی جسمانی و تندرستی در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در ادامه بیان کرد: اعتقاد ما بر این است فدراسیون زمانی موفق خواهد شد که فعالیت‌ها از مرکز کشور فراتر رفته و در سراسر استان‌های و شهرستان‌های کشور جریان داشته باشد. به همین دلیل تقویت هیأت‌های استانی در کنار فعال‌تر شدن انجمن‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه، ظرفیت بالقوه فعالیت بدنی در کشور را بالفعل می‌کند.

پیوند ورزش با سلامت و سبک زندگی مردم با تاکید بر نگاه وزیر ورزش

گواری با اشاره به اینکه فلسفه اصلی آمادگی جسمانی و تندرستی، کمک به ارتقای کیفیت زندگی مردم است و افزایش میزان فعالیت بدنی و تندرستی است، عنوان کرد: باید کاری کنیم که فعالیت بدنی به بخشی از سبک زندگی خانواده‌ها تبدیل شود و با توجه به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان توجه ویژه به بانوان به عنوان کانون خانواده‌ها، کارکنان دستگاه‌های مختلف که از جمعیت متمرکز برخوردار هستند و همچنین توجه به گروه‌های مختلف سنی از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های فدراسیون به صورت جدی دنبال می‌شود.