باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه ایندیپندنت، کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی برای به تصویر کشیدن حمله‌ای که وجود خارجی نداشته به جزیره خارک ایران، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اختلافات بر سر حقایق را عمیق‌تر کند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ترامپ ویدئویی را در پلتفرم تروث سوشال منتشر کرده که مخازن نفت و زیرساخت‌های یک پالایشگاه را نشان می‌دهد که در معرض انفجار‌های متوالی قرار گرفته‌اند و این ویدئو با عبارت «جزیره خارک در حال نابودی است» همراه شده و آن را به همان شیوه‌ای که در پست‌های رسمی خود استفاده می‌کند، امضا کرده است.

مشخص شد که این فیلم واقعی نبوده، بلکه با استفاده از هوش مصنوعی و در زمانی که آمریکا در حال انجام حملات هوایی به ایران بود، ساخته شده است و همین امر باعث شد وزارت جنگ این کشور به سرعت مداخله کرده و هدف قرار دادن جزیره خارک را انکار کند.

این روزنامه به نقل از یک مقام پنتاگون تایید کرد که این جزیره که بخش عمده صادرات نفت خام ایران از آن عبور می‌کند، جزو اهداف مورد حمله شبانه نبوده است.

در مقابل، رئیس شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه وضعیت جزیره «آرام و مناسب» است، پست ترامپ را «مسخره» توصیف کرد.

ایندیپندنت خاطرنشان کرد که پنتاگون خود را در موقعیتی یافت که رسما انکار کرد که نیرو‌های آمریکایی حمله‌ای را انجام داده‌اند که رئیس جمهور آمریکا از وقوع آن خبر داده بود، که به گفته این روزنامه، مشکلی را ایجاد می‌کند که فراتر از انتشار صرف محتوای نادرست در رسانه‌های اجتماعی است.

این روزنامه حادثه طوفان دوریان در سال ۲۰۱۹ را یادآوری کرد، زمانی که ترامپ گفت ممکن است آلاباما نیز گرفتار طوفان شود، پیش از آنکه سازمان هواشناسی این موضوع را تکذیب کند، سپس نقشه‌ای را نشان داد که با خودکار سیاه تغییر داده شده بود تا این ایالت را در خود جای دهد.

او خاطرنشان کرد که بررسی‌های بعدی به این نتیجه رسیدند که بیانیه‌ای که توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی در حمایت از رئیس‌جمهور صادر شده، تحت فشار سیاسی بوده و قوانین صداقت علمی را نقض کرده است.

این روزنامه استدلال کرد که این رویداد‌ها الگویی را نشان می‌دهند که با ارائه اطلاعات نادرست توسط رئیس جمهور آمریکا آغاز می‌شود و به دنبال آن کارشناسان دولتی با ارائه حقایق و داده‌ها با آن مخالفت می‌کنند، پیش از آنکه نهاد‌ها تحت فشار قرار گیرند تا روایت خود را با موضع او همسو کنند.

او افزود که خطر پست اخیر در اصرار مکرر کاخ سفید مبنی بر اینکه پست‌های ترامپ در تروث سوشال بیانگر بیانیه‌های رسمی صادر شده توسط فرمانده کل نیرو‌های مسلح است، نهفته است، که به گفته این روزنامه، این کلیپ تولید شده توسط هوش مصنوعی را فراتر از یک پست شخصی به یک بیانیه رسمی صادر شده در زمان جنگ تبدیل می‌کند.

کوئنتین لانگلی، کارشناس ارتباطات بحران، گفت آنچه اتفاق افتاده نشان می‌دهد که ترامپ در تلاش است تا «واقعیت مشترک ما را از بین ببرد»، و استدلال کرد که این مشکل محدود به از دست دادن اعتماد به دولت نیست، بلکه به خود جامعه نیز گسترش می‌یابد، در بحبوحه شکاف بین کسانی که ادعا‌های رئیس جمهور را باور می‌کنند و کسانی که آنها را رد می‌کنند.

کریستوفر لی، مشاور سیاسی، به نوبه خود معتقد است که اظهارات ترامپ که با واقعیت‌ها در تضاد است، به اعتبار آمریکا آسیب می‌رساند، زیرا هزینه این امر به اختلافات داخلی محدود نمی‌شود، بلکه بر جایگاه و اعتبار واشنگتن در صحنه بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

ایندیپندنت در پایان نوشت که تکذیب سریع پنتاگون مانع از تشدید پیامد‌های پست ترامپ شد، اما هشدار داد که تکرار چنین حوادثی می‌تواند تاثیر بلندمدتی بر اعتبار نهاد‌های آمریکایی و توانایی مردم و متحدان در تشخیص بین اطلاعات رسمی و مطالب ساختگی داشته باشد.

منبع: المیادین