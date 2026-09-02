باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور در این اطلاعیه‌ای، انتساب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح‌شده را فاقد صحت دانست و اعلام کرد: مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا نشان‌دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

این اطلاعیه تاکید کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و مشارکت جامع راهبردی دو کشور استوار بوده و همکاری‌ها و رایزنی‌های دو طرف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌های مورد توافق، به‌طور مستمر در حال پیگیری و توسعه است.

دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین همچنین افزود: از رسانه‌ها، فعالان سیاسی و صاحب‌نظران انتظار می‌رود در انتشار مطالب مرتبط با روابط خارجی کشور، به‌ویژه مناسبات با شرکای مهم بین‌المللی، دقت لازم را به عمل آورده و از انتشار اخبار، برداشت‌ها و گمانه‌زنی‌های تأییدنشده که می‌تواند بر منافع ملی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد، خودداری کنند.

این اطلاعیه در ادامه خاطرنشان کرد: روابط خارجی کشور و منافع ملی، عرصه رقابت‌ها و منازعات جناحی و رسانه‌ای نیست و صیانت از آن، مسئولیتی مشترک است.

منبع: اداره کل اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی