باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز، یکی از کارکنان بخش راهسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در شهرستان جهرم، بر اثر اصابت ترکش ناشی از حمله پهپاد شناسایی-رزمی دشمن، به شهادت رسید.
بامداد امروز سهشنبه ۱۰ شهریورماه، یک پهپاد شناسایی-رزمی متعلق به دشمن در اقدامی تهاجمی، کارگاه طرح راهسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در محدوده شهرستان جهرم را هدف قرار داد.
در این حادثه، «مهدی صاحبدوست»، از کارکنان فعال در طرحهای عمرانی این قرارگاه، بر اثر جراحات ناشی از ترکش، جان خود را از دست داد و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
این نیروی خدوم که ۴۵ سال سن داشت و اهل شهرستان فسا بود، دارای دو فرزند است؛ وی در حال خدمترسانی در طرح ساخت جادههای منطقه بود که بر اثر این حمله ناجوانمردانه به شهادت میرسد.
جزئیات بیشتر درباره این حادثه و اقدامات امنیتی پس از تکمیل بررسیها به اطلاع عموم میرسد.