شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدت زمان زیادی تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و دانش آموزان در تکاپوی آماده شدن برای سال تحصیلی جدید هستند. به همین منظور آماده سازی امکانات رفاهی در مدارس بسیار حائز اهمیت است و روند تحصیلی دانش آموزان و آموزش‌های آنها بسیار اثرگذار است.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما در روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان مدرسه ابتدایی از این روستا فاصله دارد و این مدرسه فرسوده است. بطوریکه با کوچکترین بلایای طبیعی مانند زلزله برای دانش آموزان خزرآفرین است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و احترام اینجانبان اهالی و اولیای دانش آموزان روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان هستیم. مدرسه ابتدایی یک کیلومتر از روستا دور است و فرسوده است وهر لحظه ممکن است با کوچکترین زمین لرزه تخریب شود هیچ امکانات سرمایشی وگرمایشی ندارد و امنیت ندارد. بار‌ها کولر‌ها به سرقت رفتند. تمام دور مدرسه زمین‌های کشاورزی هست مار وعقرب دارد و سگ‌های وحشی که بچ‌ها می‌ترسند بروند مدرسه در واقع مدرسه جدید روستای که در وسط روستا است. از شما تقاضا مندیم خبر ما را رسانه‌ای کنید وبه گوش مسؤلان برسانید.