شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدت زمان زیادی تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و دانش آموزان در تکاپوی آماده شدن برای سال تحصیلی جدید هستند. به همین منظور آماده سازی امکانات رفاهی در مدارس بسیار حائز اهمیت است و روند تحصیلی دانش آموزان و آموزش‌های آنها بسیار اثرگذار است. 
اما به گفته شهروندخبرنگار ما در روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان مدرسه ابتدایی از این روستا فاصله دارد و این مدرسه فرسوده است. بطوریکه با کوچکترین بلایای طبیعی مانند زلزله برای دانش آموزان خزرآفرین است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و احترام اینجانبان اهالی و اولیای دانش آموزان روستای ده ایجی از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان هستیم. مدرسه ابتدایی یک کیلومتر از روستا دور است و فرسوده است وهر لحظه ممکن است با کوچکترین زمین لرزه تخریب شود هیچ امکانات سرمایشی وگرمایشی ندارد و امنیت ندارد. بار‌ها کولر‌ها به سرقت رفتند. تمام دور مدرسه زمین‌های کشاورزی هست مار وعقرب دارد و سگ‌های وحشی که بچ‌ها می‌ترسند بروند مدرسه در واقع مدرسه جدید روستای که در وسط روستا است. از شما تقاضا مندیم خبر ما را رسانه‌ای کنید وبه گوش مسؤلان برسانید.

برچسب ها: مدارس ، آموزش و پرورش ، سوژه خبری
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