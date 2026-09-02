باشگاه خبرنگاران جوان- حمید سیلاوی در جلسه مشترک کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابان و کمیته ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی با تأکید بر لزوم پاکسازی چهره شهرها از حضور متکدیان، اظهار کرد: وضعیت بصری و منظر شهری استان به دلیل افزایش بی‌رویه متکدیان، به‌ویژه حضور اتباع خارجی، نیازمند مداخله فوری و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی است.

وی در تشریح سیاست‌های جدید حمایتی، افزود: برای حل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی، رویکرد ما صرفاً جمع‌آوری نیست؛ بلکه توانمندسازی و بازگشت این افراد به جامعه اولویت دارد. در همین راستا، ۳۰ درصد از تسهیلات اشتغال‌زایی استان به گروه‌های هدف، از جمله معتادان بهبودیافته و آسیب‌دیدگان اجتماعی اختصاص یافته است تا با بهره‌گیری از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، زمینه اشتغال پایدار این افراد فراهم شده و به آغوش خانواده و چرخه تولید بازگردند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با اشاره به معضل حضور اتباع خارجی در استان، گفت: بخش عمده‌ای از متکدیان فعلی در سطح استان اتباع غیرمجاز هستند که اقدام به تکدی‌گری می‌کنند. این افراد علاوه بر مخدوش کردن چهره شهر و انتقال بیماری‌ها، باعث خروج منابع ارزی از کشور و اختلال اقتصادی می‌شوند. از این رو، طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی با همکاری اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای برخورد با این پدیده به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

سیلاوی ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، بیان کرد: اجرای قانون باید به‌صورت مشترک و بدون جزیره‌ای عمل کردن نهادها انجام شود. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با تشکیل جلسات مستمر، کار را به سرانجام برسانند.

وی افزود: همچنین بر رفع موانع مالی شهرداری‌ها تأکید شده تا هزینه‌های عملیاتی جمع‌آوری متکدیان، با اولویت و از طریق هماهنگی با متولیان مالی، بدون توقف در روند کار پرداخت شود.

سیلاوی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و فصل ورود میهمانان و مسئولان کشوری به خوزستان، انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی درست، مردم را به هدایت کمک‌های مالی خود به نهادهای حمایتی رسمی نظیر کمیته امداد و بهزیستی تشویق کنند تا با الگوبرداری از شهرهای موفق در حذف تکدی‌گری، شاهد تغییر محسوس در سیمای شهری استان باشیم.