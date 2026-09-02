برای نخستین بار درآذربایجان شرقی از انرژی خورشید جهت تامین برق استخر پرورش ماهی قزل آلا استفاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: پرورش ماهی در کنار کار کشاورزی یکی از روشهای استفاده بهینه از منابع آبی است و ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانواده کشاورز موجب غنی سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زارعی و باغی میشود.
خرسندی افزود: پیش از این در مجموعه ۳۰ تنی پروش ماهی روستای کردده ۲۵ سال برای تامین برق هوادهها از ژنراتور استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در این مجموعه برای تامین انرژی دستگاههای هواده از موتورهای دیزلی استفاده میشد افزود: با استفاده از انرژی خورشید میتوان علاوه بر افزایش بهره وری در این استخرها در راستای حفاظت از محیط زیست نیز گامهای موثری برداشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه کاهش هزینههای تولید و افزایش بهره وری را از مزایای استفاده از پنلهای خورشیدی در استخرهای پرورش ماهی است.
خرسندی گفت: این قابلیتها باعث میشود کار با پمپهای خورشیدی در مناطق دورافتاده و مناطق دور از شبکه برق هم امکان پذیر باشد.