متصدی تعمیر خودرو در ساری به دلیل تقلب، تعزیر و جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده واحد صنفی تعمیر خودرو پیرامون تقلب در اجرای تعمیر خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و با اعمال نظرکارشناسی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیاردو ۷۲۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

ملازاده گفت: علاوه بر این شعبه رسیدگی کننده، متخلف مورد نظر را به برگرداندن وجه دریافتی از مشتری معادل پرداخت یک میلیارد ۳۶۲ میلیون ریال وجه نقدی در حق شاکی برای جبران خسارات موظف کرد.

رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی ساری افزود: بازرسان صمت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.