مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f: \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u06cc\u200c\u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0641\u062a\u0646\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0628\u0644\u0646\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0632 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0628\u06cc\u200c\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n