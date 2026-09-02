باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

رئیس مجلس لبنان تاکید کرد: مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها بی‌نتیجه و در واقع برای لبنانی‌ها یک فتنه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس لبنان تاکید کرد: مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها بی‌نتیجه و در واقع برای لبنانی‌ها یک فتنه است.

اخیرا مقام بلند پایه دولت لبنان فاش کرده اعضای دولت از محتوای مذاکرات بی‌اطلاع هستند.

 

مطالب مرتبط
مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

۴ حمله هوایی اسرائیل به ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان + فیلم

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha