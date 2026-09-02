باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ محبوبه کباری - مهدی کلانتری، مدیرعامل نوشت‌افزار ایرانی اسلامی در برنامه رادیو اقتصاد با بیان اینکه نوشت‌افزار بخشی از زنجیره اقتصاد کشور است، اظهار کرد: قیمت محصولات نوشت‌افزاری به‌طور مستقیم از هزینه مواد اولیه تأثیر می‌پذیرد و افزایش قیمت کاغذ، جلد، مواد اولیه کیف و سایر نهاده‌های تولید، طبیعتاً بر قیمت نهایی محصولات اثرگذار است.

او گفت: در کنار افزایش هزینه‌های تولید، تنوع قیمتی در بازار نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که برای محصولاتی مانند کیف و دفتر، گزینه‌های مختلفی با قیمت‌های متفاوت در بازار وجود دارد و انتخاب محصول می‌تواند متناسب با نیاز و توان اقتصادی خانواده‌ها انجام شود.

ظرفیت بالای تولید داخلی در نوشت‌افزار

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی با تأکید بر رشد تولید داخلی گفت: در حوزه‌هایی مانند کیف، جامدادی، مداد، خودکار و پاک‌کن، تولیدکنندگان ایرانی توانمندی قابل توجهی دارند و برخی شرکت‌ها حتی ظرفیت صادرات محصولات خود را نیز ایجاد کرده‌اند.

کلانتری ادامه داد: در تولید کیف، بخش عمده مواد اولیه از جمله پارچه، زیپ و آستر در داخل کشور تأمین می‌شود و محصولات ایرانی از نظر تنوع نیز نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.

او با اشاره به تولید انواع مداد رنگی، ماژیک، هایلایتر و سایر اقلام نوشت‌افزاری در داخل کشور گفت: اگرچه در برخی محصولات خاص همچنان واردات وجود دارد، اما در بخش عمده اقلام مصرفی و عمومی، محصولات ایرانی با کیفیت و تنوع مناسب در بازار عرضه می‌شوند.

لزوم انتخاب نوشت‌افزار متناسب با نیاز دانش‌آموزان

کلانتری با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به نیاز واقعی دانش‌آموزان، گفت: خانواده‌ها برای تهیه لوازم مدرسه باید میان نیاز واقعی، کیفیت و قیمت تعادل ایجاد کنند و از تبدیل خرید نوشت‌افزار به رقابت و چشم‌وهم‌چشمی جلوگیری شود.

او افزود: ارائه مشاوره به خانواده‌ها می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر محصولاتی مانند دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، کوله‌پشتی، پاک‌کن و مدادتراش کمک کند.

گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی با اشاره به ابعاد اقتصادی بازار نوشت‌افزار اظهار کرد: برآورد‌های سال گذشته، گردش مالی این بازار را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

او درباره سهم کالای قاچاق از بازار نوشت‌افزار گفت: قاچاق در این حوزه وجود دارد، اما به دلیل ماهیت غیررسمی آن، ارائه درصد دقیق از سهم قاچاق امکان‌پذیر نیست.

راه‌اندازی «ایران‌نوشت مجازی» برای دسترسی آسان‌تر به محصولات ایرانی

کلانتری از راه‌اندازی سامانه «ایران‌نوشت مجازی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها به محصولات ایرانی آغاز شده و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد محصولات در آن عرضه می‌شود.

او افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که در سال آینده بخش عمده محصولات نوشت‌افزاری ایرانی در این بستر عرضه شود تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها در سراسر کشور، حتی در مناطق دورافتاده، بتوانند به محصولات متنوع ایرانی دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی تأکید کرد: علاوه بر تولید داخلی محصولات، بر طرح و محتوای محصولات نیز نظارت می‌شود تا نوشت‌افزار ایرانی از نظر کیفیت، تنوع و محتوای فرهنگی نیز پاسخگوی نیاز خانواده‌ها باشد.